Conduta de seguranças de empresário morto no Aeroporto de Guarulhos levanta suspeitas da polícia

Governador promete rigor em investigação

Antônio Vinicius ficou na mira do PCC após a facção o acusar de um desvio de R$ 100 milhões e de ser o mandante do assassinato do traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e do motorista dele, Antônio Corona Neto, vulgo Sem Sangue, em 2021. O dinheiro foi entregue ao empresário pelo autor dos crimes. Gritzbach foi orientado a investir em criptomoedas. O PCC chamou o corretor de imóveis para uma conversa na casa de um dos membros da facção.

Sobre como reagiu à morte de Anselmo e Antônio, o empresário, que atuava como corretor de imóveis, negou ter sido mandante do crime. Ele falou em entrevista sobre o caso. “Não foi fácil, porque eram clientes. Não mandei matar ninguém. Não tive participação nenhuma. Em nenhum momento o Anselmo me incomodou. Estou sendo acusado injustamente porque talvez teria um plano deles que deu errado e eu não morri. Pessoas que orquestraram um plano de me matar”, afirmou ele, que assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo em março deste ano. Ele era visto como “peça importante” nas apurações sobre o PCC.

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, postou nas redes sociais que as circunstâncias do assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach serão “rigorosamente investigadas”. “Tudo indica que a ação criminosa ocorrida hoje no Aeroporto de Guarulhos está associada ao crime organizado. Todas as circunstâncias serão rigorosamente investigadas e todos os responsáveis serão severamente punidos. Reforço meu compromisso de seguir combatendo o crime organizado em São Paulo com firmeza e coragem”, publicou o governador.