Condenado, Trump embarca de vez em narrativa de perseguição política

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou, nesta sexta-feira, 31, sobre o julgamento que o declarou culpado em 34 acusações de falsificação de documentos de negócios. O empresário classificou o procedimento como “injusto” e disse que vai recorrer da decisão. Detalhes sobre os motivos que levaram Trump à cadeira do réu e a prisão de envolvidos em ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), são os destaques do Giro VEJA.