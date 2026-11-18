A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira, 18, Washington Luis Silva dos Santos, conhecido como “Nem” ou “Cocão”, apontado como principal líder do tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele foi detido por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) em Rio Bonito, na Região Metropolitana. Parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV), Santos foi condenado a mais de 40 anos por roubo, tráfico de entorpecentes e associação criminosa.

O criminoso foi encontrado sentado no sofá, ao lado de uma companheira, no imóvel. Ele recebeu voz de prisão, mas se identificou como Wellington. Por isso, também foi preso em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

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Segundo as investigações, Santos articulava o envio de drogas e armamentos para abastecer o braço capixaba da facção. As diligências também indicaram que, mesmo foragido, Santos mantinha “sua atuação ilícita vinculada ao município de Cachoeiro de Itapemirim”. Ele estaria envolvido, ainda, em vários homicídios no estado.

“De acordo com as apurações, a facção capixaba mantém conexões com organizações criminosas de outros estados e é aliada ao Comando Vermelho (CV). Entre suas principais atividades ilegais estão o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo, homicídios, lavagem de dinheiro e associação criminosa”, informou a Polícia Civil do Rio em nota.

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Em 2006, Santos fugiu com outros 40 detentos de uma penitenciária em Argolas, em Vila Velha, por meio de um túnel. Ele também é acusado de ter participado de um assalto a um supermercado da Grande Vitória, quando um PM que fazia segurança do local foi morto. Já em 2015, durante outra prisão, ele teria usado documentos com identidade falsa para ocultar seu verdadeiro nome e dificultar sua localização pelas forças de segurança.