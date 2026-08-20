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Brasil

Condenação de Vitor Oliveira traz pergunta incômoda a quem contrata influencers

Até onde as marcas investigam a reputação de quem contrata para publicidade?

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 08h00
Duas fotos lado a lado de um homem branco barbudo. À esquerda, ele veste camisa listrada azul e branca, calça clara, encostado em parede branca texturizada. À direita, ele usa terno branco, camisa azul clara, gravata borboleta preta e broche de olho dourado, olhando para frente
Victor Oliveira -  (Reprodução/Instagram)
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Victor Oliveira foi condenado em primeira instância por difamar o ex-namorado usando perfis falsos. Com mais de 350 mil seguidores e uma rotina digital construída entre humor, cultura pop, gastronomia e cotidiano, Victor transformou influência em audiência e ativo comercial. Fora das redes, porém, o influenciador enfrentava uma questão muito mais séria: ação criminal por difamação contra o ex-namorado, que resultou agora em condenação, em primeira instância, a dez meses e 15 dias de detenção por três crimes de difamação. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e multa. A decisão ainda cabe recurso, mas caso seja confirmada em instâncias superiores, o influenciador deixa de ser réu primário e um condenado pela justiça,

Contas falsas no Grindr e no Instagram foram utilizadas para procurar pessoas ligadas a Palhares e disseminar acusações contra ele. A identificação da autoria ocorreu depois da quebra de sigilo de dados das plataformas, que relacionou os perfis a endereço IP, dispositivos e localização do influenciador. Victor admitiu ser proprietário das contas e ter enviado mensagens, embora tenha negado a intenção de difamar.

O episódio coloca sob os holofotes uma questão que ultrapassa a vida pessoal dos envolvidos: qual é o limite da responsabilidade das marcas ao escolher quem passa a representar seus produtos?

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A reputação no contrato

No mercado de influência, os números ainda pesam. Seguidores, alcance, engajamento e capacidade de conversão ajudam a definir contratos que transformam criadores de conteúdo em verdadeiros veículos de comunicação. Mas audiência não é sinônimo de reputação.

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Quando uma empresa associa seu nome a um influenciador, não compra apenas visualizações. Compra, ainda que indiretamente, parte de sua imagem pública. É justamente por isso que grandes contratos publicitários costumam prever cláusulas de reputação e mecanismos destinados a proteger a marca diante de comportamentos capazes de produzir crises.

O caso de Victor levanta discussão ainda mais delicada, porque os fatos investigados remontam a 2023 e a condenação veio anos depois. Nesse intervalo, mesmo tendo confessado ser dono das contas e do perfil difamador, a vida pública de um influenciador continuou normalmente: conteúdo, audiência e campanhas comerciais para joalheria, aplicativos de transporte, produtos de limpeza, redes de cuidados pets e tantas outras. Surge então uma pergunta que interessa diretamente ao mercado: as empresas sabiam da existência do processo? E, se sabiam, que critérios utilizaram para avaliar o risco reputacional?

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Presunção de inocência

Não se trata de defender que a simples existência de uma ação criminal deva automaticamente impedir alguém de trabalhar, até porque no Brasil prevalece a presunção de inocência.  No caso de Oliveira, inclusive, a sentença é de primeira instância e sua defesa informou que irá recorrer.

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A questão é outra: quanto vale a reputação para uma marca que escolhe um influenciador como seu porta-voz? O crescimento da publicidade com influenciadores profissionalizou métricas, contratos e estratégias de conteúdo. O próximo estágio talvez seja profissionalizar com a mesma intensidade o chamado background check reputacional, já que a internet registra associações. Uma empresa que escolhe determinado rosto para vender seus produtos também aceita, em alguma medida, que sua marca seja vista ao lado daquela personalidade.

Na economia da influência, as marcas aprenderam a medir seguidores. Mas ainda precisam aprender, com o mesmo rigor, a medir reputação.

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