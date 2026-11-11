Concurso Transpetro muda locais de prova em quatro estados: entenda as alterações

Ler Resumo





A Transpetro ampliou os locais de prova de seus concursos 2026, passando de 33 para 52 municípios na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A medida visa facilitar o acesso dos candidatos e adequar a estrutura de aplicação. A redistribuição levará em conta residência e escolha inicial. As datas das provas, em 6 de dezembro, permanecem as mesmas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Transpetro anunciou uma mudança nos locais de aplicação das provas de seus concursos públicos de 2026. A medida amplia o número de municípios que receberão os exames em quatro estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a estatal, a alteração busca facilitar o acesso dos candidatos e adequar a capacidade de atendimento à quantidade de inscritos em cada região.

Com a atualização, o número de municípios destinados à realização das provas passou de 33 para 52, um acréscimo de 19 cidades. A definição das novas localidades ficou sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio, banca organizadora dos processos seletivos. As alterações foram oficializadas por meio de editais retificados publicados no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira, 10.

Quais estados tiveram mudanças nos locais de prova?

A ampliação dos municípios de aplicação das avaliações contempla quatro estados:

Bahia;

Espírito Santo;

Rio de Janeiro;

São Paulo. Continua após a publicidade

Segundo a Transpetro, a decisão considera a necessidade de ajustar a estrutura de aplicação das provas ao número de participantes inscritos nos processos seletivos.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Como será feita a redistribuição dos candidatos?

A redistribuição dos participantes levará em consideração dois critérios principais: o município de residência informado pelo candidato no momento da inscrição e a cidade originalmente escolhida para realizar as provas.

A medida pretende adequar a distribuição dos inscritos à estrutura disponível nas cidades de aplicação dos exames. Dessa forma, candidatos que serão afetados pelas alterações devem consultar as informações oficiais para verificar as novas localidades estabelecidas pela organização.

As datas das provas do concurso Transpetro foram alteradas?

Apesar da ampliação dos locais de aplicação, a Transpetro informou que o calendário das provas permanece inalterado. A mudança anunciada diz respeito à distribuição geográfica dos candidatos, sem modificar o cronograma previsto para os processos seletivos.

Continua após a publicidade

Quando serão realizadas as provas do concurso Transpetro?

As provas objetivas do concurso Transpetro 2026 estão previstas para 6 de dezembro, um domingo. Inicialmente, os exames estavam marcados para 29 de novembro, mas foram adiados pela estatal. Os candidatos poderão consultar os locais de aplicação a partir de 1º de dezembro, por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site da Fundação Cesgranrio.