Concurso dos Correios: locais de provas são divulgados nesta segunda; veja como acessar

Os Correios divulgaram os locais do concurso nacional de 2024, que vai ser realizado no dia 15 de dezembro em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. São 3.511 vagas imediatas, 3.099 de nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 de nível superior, em várias áreas. Os salários iniciais giram em torno de R$ 2.429,26 a R$ 10.302,00.

– Confira o edital de agente carteiro (nível médio)

– Confira o edital de analista de Correios (nível superior)

No total, foram feitas mais de 1,6 milhões de inscrições no concurso dos Correios. Dessas, 93% (1.560.704) são para as vagas de carteiro, de nível médio, e o restante (111.967) para cargos de nível superior. Esse número de inscritos já ultrapassa as inscrições feitas no último concurso dos Correios nacional, que foi em 2011 e contou com cerca de 1,1 milhão de inscritos.

Saiba como consultar o seu local de prova do concurso dos Correios:

Para consultar o local de prova, o participante deve acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e acessar a seleção “Cartão de Convocação e Local de Provas”.

Quando vai ser realizado o concurso dos Correios?

O concurso dos Correios vai acontecer em todo o Brasil no dia 15 de dezembro. A abertura dos portões será ao 12h e o fechamento está marcado para 12h45. O início da prova está previsto para às 13h.

A duração total das provas será de 4 horas e o tempo mínimo para que o candidato possa se retirar da sala de prova é de 2 horas.

Distribuição de vagas por estado:

Agente de Correios – Carteiro

Acre: 3 vagas;

Alagoas: 26 vagas;

Amazonas: 29 vagas;

Amapá: 3 vagas;

Bahia: 188 vagas;

Ceará: 84 vagas;

Distrito Federal: 13 vagas;

Espírito Santo: 37 vagas;

Goiás: 151 vagas;

Maranhão: 138 vagas;

Minas Gerais: 653 vagas;

Mato Grosso do Sul: 62 vagas;

Mato Grosso: 221 vagas;

Pará: 108 vagas;

Paraíba: 40 vagas;

Pernambuco: 40 vagas;

Piauí: 35 vagas;

Paraná: 274 vagas;

Rio de Janeiro: 42 vagas;

Rio Grande do Norte: 64 vagas;

Rondônia: 22 vagas;

Roraima: 7 vagas;

Rio Grande do Sul: 237 vagas;

Santa Catarina: 178 vagas;

Sergipe: 33 vagas;

São Paulo: 334 vagas;

Tocantins: 77 vagas.

Analista dos Correios

Advogado: 60 vagas

Lotação: Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Bauru, São Paulo, Palmas.

Analista de Sistemas

Desenho de Sistemas: 51 vagas

Lotação: Brasília

Produção: 20 vagas

Lotação: Brasília

Redes: 8 vagas

Lotação: Brasília

Suporte de Banco de Dados: 5 vagas

Lotação: Brasília e São Paulo (Região Metropolitana)

Suporte de Sistemas: 40 vagas

Lotação: Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Bauru, São Paulo, Palmas.

Arquiteto: 36 vagas

Lotação: Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Bauru, São Paulo, Palmas.

Arquivista: 3 vagas

Lotação: Brasília e Rio de Janeiro

Assistente Social: 31 vagas

Lotação: Rio Branco, Manaus, Macapá, Brasília, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Bauru, São Paulo.

Engenheiro

Engenharia Civil: 54 vagas

Lotação: Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Bauru, São Paulo, Palmas.

Engenharia de Produção: 11 vagas

Lotação: Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Bauru e São Paulo

Engenharia de Redes e Comunicação: 5 vagas

Lotação: Brasília

Engenharia de Telecomunicações: 4 vagas

Lotação: Brasília

Engenharia Elétrica: 50 vagas

Lotação: Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju, Bauru, São Paulo, Palmas.

Engenharia Eletrônica: 1 vaga

Lotação: Brasília

Engenharia Mecânica: 33 vagas

Lotação: Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Bauru, São Paulo.

