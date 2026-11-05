Concurso do IBGE com 27 mil vagas e salário de até R$ 4,3 mil tem edital publicado: veja como se inscrever

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O IBGE abriu edital para 27.279 vagas temporárias de recenseador, com salário de até R$ 4.370 e exigência de ensino fundamental. Inscrições de 6 a 25 de novembro, com provas em 31 de janeiro de 2027. Detalhes sobre as oportunidades, remuneração, benefícios e cronograma completo no texto.

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira, 5 de novembro, o edital de um novo processo seletivo simplificado com 27.279 vagas temporárias e remuneração de até R$ 4.370 mensais, além de benefícios. As oportunidades são destinadas à função de recenseador, com exigência de ensino fundamental completo e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Organizada pela Fundação Cesgranrio, a seleção terá inscrições abertas entre os dias 6 e 25 de novembro, mediante pagamento de uma taxa de R$ 70. Os profissionais contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, realizado pelo IBGE. As provas objetivas estão previstas para 31 de janeiro de 2027.

Quais são as vagas disponíveis no concurso do IBGE?

O edital oferece oportunidades distribuídas por diferentes municípios brasileiros. Os contratados serão responsáveis pela coleta de informações em estabelecimentos agropecuários, florestais e aquícolas, realizando entrevistas presenciais, preenchendo questionários eletrônicos e registrando dados sobre as unidades visitadas.

Confira o cargo disponível:

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Recenseador (REC): 27.279 vagas , com exigência de ensino fundamental completo.

Do total de oportunidades, 17.731 são destinadas à ampla concorrência, 6.820 a pessoas pretas ou pardas, 1.364 a pessoas com deficiência, 818 a indígenas e 546 a quilombolas.

Quais são os salários do concurso do IBGE?

A remuneração dos recenseadores será composta por uma parcela fixa de R$ 1.741, acrescida de um valor variável por produtividade, que poderá chegar a R$ 2.629 mensais. Dessa forma, os profissionais poderão receber até R$ 4.370 por mês, dependendo da quantidade de entrevistas realizadas, das unidades visitadas e do cumprimento dos critérios de qualidade estabelecidos pelo IBGE.

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Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, férias proporcionais, 13º salário proporcional, adicional de um terço de férias e auxílio destinado ao custeio de deslocamentos necessários ao trabalho.

A contratação terá duração inicialmente estimada de até seis meses, com contratos de 15 dias que poderão ser prorrogados conforme a necessidade do instituto. O prazo total não poderá ultrapassar quatro anos.

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Como se inscrever no concurso do IBGE?

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Cesgranrio, a partir das 10h desta sexta-feira, 6 de novembro.

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O prazo ficará aberto até as 23h59 do dia 25 de novembro, conforme o horário oficial de Brasília. Para participar, o candidato deverá acessar a página da seleção, preencher o formulário eletrônico e escolher a área de trabalho para a qual deseja concorrer, além do município ou localidade de realização da prova.

Após concluir o cadastro, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 70, até 27 de novembro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou do PagTesouro.

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Candidatos de baixa renda que atendam aos requisitos do edital e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 6 e 25 de novembro.

Quando serão aplicadas as provas do concurso do IBGE?

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, conforme o horário de Brasília.

O exame terá 60 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 15 questões;

15 questões; Matemática: 15 questões;

15 questões; Conhecimentos Técnicos: 30 questões.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 30 de abril de 2027.

Confira o cronograma do concurso do IBGE

5/11: publicação do edital;

6/11: abertura das inscrições, às 10h;

25/11: encerramento das inscrições, às 23h59, e do prazo para solicitar isenção da taxa;

27/11: último dia para pagamento da taxa de inscrição, para candidatos que não solicitaram isenção;

26/1/2027: divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição, com informações sobre os locais de prova;

31/1/2027: aplicação da prova objetiva;

1º/2/2027: divulgação do gabarito preliminar;

5/3/2027: divulgação do resultado preliminar da prova objetiva;

30/4/2027: publicação do resultado final do processo seletivo.