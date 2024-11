Concurso da UFPB tem edital publicado com salários que passam de R$ 4,5 mil

Nesta segunda-feira, 4, foi publicado o edital do concurso da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) no Diário Oficial da União (DOU). As inscrições poderão ser feitas entre o dia 18 de novembro e 17 de dezembro, no site do IBFC. O valor da taxa de inscrição depende do nível do cargo selecionado pelo participante. Para cargos de nível médio o valor da taxa é de R$ 110, enquanto esse valor é de R$ 140 para os cargos de nível superior.

A prova é separada em duas etapas: a primeira é aplicação da prova objetiva, para todos os cargos, a segunda é a aplicação da prova prática, que é necessária para nove funções.

Os candidatos que forem selecionados vão trabalhar em qualquer uma das localidades da UFPB, podendo ser nos municípios de Areia, Bananeiras, João Pessoa, Santa Rita, Mamanguape e Rio Tinto, situados no Estado da Paraíba.

– Acesse o edital do concurso da UFPB clicando aqui!

Quantas vagas estão abertas no concurso da UFPB?

– No total, são 116 vagas abertas para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior.

Quais são os salários do concurso da UFPB?

– Os salários vão de R$ 2.667,19 para nível médio até R$ 4.556,92 para o nível superior. Todos os cargos recebem um valor adicional de R$ 1.000,00 referentes ao auxílio-alimentação.

Quando será realizada a prova objetiva do concurso da UFPB?

– A prova objetiva do concurso da UFPB será realizada no dia 9 de fevereiro de 2025.

Cargos com vagas abertas para nível médio:

– Assistente em administração;

– Técnico em tecnologia da Informação;

– Técnico em contabilidade;

– Técnico em enfermagem;

– Técnico de laboratório – anatomia e necropsia;

– Técnico de laboratório – audiovisual;

– Técnico de laboratório – biologia;

– Técnico de laboratório – biotério;

– Técnico de laboratório – eletrônica;

– Técnico de laboratório – eletrotécnica;

– Técnico de laboratório – gastronomia;

– Técnico de laboratório – odontologia;

– Técnico de laboratório – química.

Cargos com vagas abertas para nível superior:

– Assistente social;

– Analista de tecnologia da informação;

– Bibliotecário documentalista;

– Biólogo;

– Economista;

– Enfermeiro;

– Engenheiro em telecomunicações;

– Engenheiro de segurança do trabalho;

– Médico – Clínica Médica;

– Médico – Ginecologia;

– Médico – Otorrinolaringologia;

– Médico – Psiquiatria;

– Músico – Viola;

– Produtor cultural;

– Técnico em assuntos educacionais;

– Tecnólogo – Arqueologia;

– Tecnólogo – Secretariado Executivo.

Continua após a publicidade