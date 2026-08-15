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Brasil

Concurso da magistratura no TJRJ vira alvo de investigação no CNJ por questão polêmica

Pergunta abordou detalhes reais do processo de recuperação judicial da Oi, que teve o nome modificado para 'Olá' na questão

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 12h01 | Atualizado em 15 ago 2026, 13h49
Fachada do TJRJFOTO: Bruno Dantas/TJRJ
Fachada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Bruno Dantas/TJRJ/.)
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Concurso da magistratura no TJRJ vira alvo de investigação no CNJ por questão polêmica Priorizar nos meus resultados Google

Um desembargador do TJRJ é investigado no CNJ por incluir numa prova do concurso da magistratura uma questão sobre o caso concreto da Oi.

O caso envolve a prova discursiva do 51º Concurso de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aplicada em 12 de julho.

A questão, elaborada pelo desembargador Paulo Wunder, descreve, ponto a ponto, a recuperação judicial do Grupo Oi e a ação de responsabilidade dela decorrente, que tramitou sob a relatoria do próprio Wunder no tribunal.

A diferença é que o nome Oi S.A. foi substituído por “Olá S.A.”.

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Para piorar, o gabarito considera como resposta correta uma decisão provisória também tomada pelo próprio Wunder, considerada como “teratológica” por parecer emitido pelo Ministério Público sobre o caso.

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, afastou Wunder da relatoria e da condução de todos os processos relacionados à recuperação judicial do Grupo Oi e conexos.

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O uso do caso concreto na prova de concurso está entre as condutas apuradas na respectiva reclamação disciplinar.

Resta saber se a questão será ou não anulada.

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Conselho Nacional de Justiça - CNJ
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