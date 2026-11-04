Concurso da CGU com 60 vagas e salário de R$ 20 mil encerra inscrições hoje
Provas serão aplicadas no dia 13 de dezembro nas 27 capitais brasileiras
As inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) terminam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 18h (horário de Brasília). A seleção oferece 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de auditor federal de finanças e controle, com salário inicial de R$ 20 mil e jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As oportunidades estão distribuídas entre o Distrito Federal e cinco estados brasileiros.
Quais são as vagas disponíveis no concurso da CGU?
Das 60 oportunidades oferecidas, 30 são destinadas à área de Auditoria e outras 30 estão distribuídas entre três especialidades de Tecnologia da Informação (TI).
Confira a distribuição das vagas:
- Auditoria: 30 vagas, sendo 20 no Distrito Federal e duas em cada um dos seguintes estados: Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima;
- Tecnologia da Informação – Ciência de Dados: 10 vagas no Distrito Federal;
- Tecnologia da Informação – Infraestrutura de TI: 10 vagas no Distrito Federal;
- Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas no Distrito Federal.
O edital estabelece reserva de 19 vagas para pessoas negras, quatro para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas. As outras 34 oportunidades são destinadas à ampla concorrência.
Como se inscrever no concurso da CGU?
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal do Cebraspe, até as 18h desta quarta-feira, 4. Para participar, o candidato deve acessar a página da seleção, preencher o formulário eletrônico com seus dados pessoais e escolher a especialidade e a localidade para a qual pretende concorrer.
Após concluir o cadastro, será necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 170 até o dia 6 de novembro para confirmar a participação, observadas as regras do edital.
O prazo para solicitar isenção da taxa terminou em 16 de outubro. O benefício era destinado a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que cumprissem os requisitos estabelecidos.
Quando serão aplicadas as provas?
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursiva, previstas para 13 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas 27 capitais brasileiras.
A etapa objetiva contará com 170 itens, distribuídos entre conhecimentos básicos, complementares e específicos. Já a prova discursiva terá duas questões, destinadas a avaliar os conhecimentos dos candidatos sobre os conteúdos exigidos para cada especialidade.
O resultado final do concurso está previsto para 15 de abril de 2027.
Confira o cronograma do concurso da CGU
- 4/11: encerramento das inscrições, às 18h;
- 6/11: último dia para pagamento da taxa de inscrição;
- 2/12: divulgação das informações para consulta aos locais de prova;
- 13/12: aplicação das provas objetivas e discursiva;
- 15/4/2027: divulgação do resultado final do concurso.