Concurso da CGU com 60 vagas e salário de R$ 20 mil encerra inscrições hoje

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As inscrições para o concurso da Controladoria-Geral da União (CGU) encerram nesta quarta, 4 de novembro, às 18h. Com 60 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para Auditor Federal de Finanças e Controle, o certame oferece salários iniciais de R$ 20 mil. Candidatos com nível superior podem participar. Não perca o prazo!

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As inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) terminam nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 18h (horário de Brasília). A seleção oferece 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de auditor federal de finanças e controle, com salário inicial de R$ 20 mil e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As oportunidades estão distribuídas entre o Distrito Federal e cinco estados brasileiros.

Quais são as vagas disponíveis no concurso da CGU?

Das 60 oportunidades oferecidas, 30 são destinadas à área de Auditoria e outras 30 estão distribuídas entre três especialidades de Tecnologia da Informação (TI).

Confira a distribuição das vagas:

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Auditoria: 30 vagas, sendo 20 no Distrito Federal e duas em cada um dos seguintes estados: Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima;

Tecnologia da Informação – Ciência de Dados: 10 vagas no Distrito Federal;

Tecnologia da Informação – Infraestrutura de TI: 10 vagas no Distrito Federal;

Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas no Distrito Federal.

O edital estabelece reserva de 19 vagas para pessoas negras, quatro para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas. As outras 34 oportunidades são destinadas à ampla concorrência.

Como se inscrever no concurso da CGU?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal do Cebraspe, até as 18h desta quarta-feira, 4. Para participar, o candidato deve acessar a página da seleção, preencher o formulário eletrônico com seus dados pessoais e escolher a especialidade e a localidade para a qual pretende concorrer.

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Após concluir o cadastro, será necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 170 até o dia 6 de novembro para confirmar a participação, observadas as regras do edital.

O prazo para solicitar isenção da taxa terminou em 16 de outubro. O benefício era destinado a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea que cumprissem os requisitos estabelecidos.

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Quando serão aplicadas as provas?

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursiva, previstas para 13 de dezembro de 2026. Os exames serão realizados nas 27 capitais brasileiras.

A etapa objetiva contará com 170 itens, distribuídos entre conhecimentos básicos, complementares e específicos. Já a prova discursiva terá duas questões, destinadas a avaliar os conhecimentos dos candidatos sobre os conteúdos exigidos para cada especialidade.

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O resultado final do concurso está previsto para 15 de abril de 2027.

Confira o cronograma do concurso da CGU

4/11: encerramento das inscrições, às 18h;

6/11: último dia para pagamento da taxa de inscrição;

2/12: divulgação das informações para consulta aos locais de prova;

13/12: aplicação das provas objetivas e discursiva;

15/4/2027: divulgação do resultado final do concurso.