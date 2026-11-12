🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Brasil

Concurso 3085 da Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta: horário e onde assistir

Apostas podem ser registradas até as 20h; veja como apostar

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 08h40 | Atualizado em 12 nov 2026, 08h40
Mega-Sena: prêmio acumulado
Mega-Sena (./.)
Continua após publicidade
Concurso 3085 da Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta: horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

O concurso 3085 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro, com prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

A extração será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço é utilizado para os sorteios das loterias federais e conta com procedimentos de conferência destinados a garantir a transparência das operações.

Siga

Os interessados poderão acompanhar pela internet todas as etapas da extração, incluindo a preparação dos equipamentos, a verificação das bolas e o anúncio das seis dezenas sorteadas.

Continua após a publicidade

A transmissão é gratuita e pode ser assistida por computadores, celulares e televisores conectados à internet. O resultado oficial será disponibilizado pela Caixa após a realização do concurso.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Continua após a publicidade

Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 20.000.000,00 após uma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3084, realizado na terça-feira, 10.

A aposta vencedora foi registrada em Iturama, no interior de Minas Gerais, e recebeu R$ 3.287.949,91. Com isso, o prêmio principal não acumulou. A estimativa para o concurso desta quinta-feira chegou a R$ 20 milhões porque o sorteio de número 3085 recebe recursos reservados aos concursos de final cinco.

No concurso anterior, outras 29 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 28.344,40 cada. Já na quadra, 2.264 apostas foram premiadas com R$ 518,66.

Continua após a publicidade

Além do prêmio principal, destinado a quem acertar os seis números, a Mega-Sena também contempla apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Os valores pagos em cada faixa variam conforme a arrecadação do concurso e a quantidade de apostas vencedoras. A distribuição definitiva será conhecida após a apuração dos resultados pela Caixa Econômica Federal.

Continua após a publicidade

Caso ninguém acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, a parcela correspondente ao prêmio principal será acumulada para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Como funcionam as apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. A escolha de mais números aumenta as probabilidades de acerto, mas também eleva o preço do jogo.

Continua após a publicidade

As apostas podem ser registradas em unidades lotéricas credenciadas, no portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes habilitados.

Também é possível recorrer à Surpresinha, opção na qual o próprio sistema seleciona as dezenas, ou participar de bolões, que permitem dividir o custo das apostas entre diferentes participantes.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre no horário de Brasília.

Publicidade
TAGS:
Caixa Econômica Federal
Mega-Sena
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).