Concurso 3085 da Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quinta: horário e onde assistir

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O concurso 3085 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro, com prêmio estimado em R$ 20 milhões. O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h. Entenda como o prêmio chegou a este valor e as regras para participar.

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O concurso 3085 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira, 12 de novembro, com prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

A extração será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O espaço é utilizado para os sorteios das loterias federais e conta com procedimentos de conferência destinados a garantir a transparência das operações.

Os interessados poderão acompanhar pela internet todas as etapas da extração, incluindo a preparação dos equipamentos, a verificação das bolas e o anúncio das seis dezenas sorteadas.

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A transmissão é gratuita e pode ser assistida por computadores, celulares e televisores conectados à internet. O resultado oficial será disponibilizado pela Caixa após a realização do concurso.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 20.000.000,00 após uma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3084, realizado na terça-feira, 10.

A aposta vencedora foi registrada em Iturama, no interior de Minas Gerais, e recebeu R$ 3.287.949,91. Com isso, o prêmio principal não acumulou. A estimativa para o concurso desta quinta-feira chegou a R$ 20 milhões porque o sorteio de número 3085 recebe recursos reservados aos concursos de final cinco.

No concurso anterior, outras 29 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 28.344,40 cada. Já na quadra, 2.264 apostas foram premiadas com R$ 518,66.

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Além do prêmio principal, destinado a quem acertar os seis números, a Mega-Sena também contempla apostas com cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Os valores pagos em cada faixa variam conforme a arrecadação do concurso e a quantidade de apostas vencedoras. A distribuição definitiva será conhecida após a apuração dos resultados pela Caixa Econômica Federal.

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Caso ninguém acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, a parcela correspondente ao prêmio principal será acumulada para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Como funcionam as apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. A escolha de mais números aumenta as probabilidades de acerto, mas também eleva o preço do jogo.

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As apostas podem ser registradas em unidades lotéricas credenciadas, no portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes habilitados.

Também é possível recorrer à Surpresinha, opção na qual o próprio sistema seleciona as dezenas, ou participar de bolões, que permitem dividir o custo das apostas entre diferentes participantes.

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre no horário de Brasília.