Concurso 3084 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta terça: saiba horário e onde assistir
Apostas podem ser registradas até as 20h; veja como apostar
O concurso 3084 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira, 10 de novembro, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?
O sorteio da Mega-Sena será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.
A extração está prevista para o Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O local recebe os sorteios das loterias federais e permite o acompanhamento dos procedimentos realizados durante as extrações.
Pela internet, o público poderá acompanhar a preparação dos equipamentos, a conferência das bolas e a realização do sorteio. A transmissão é gratuita e pode ser acessada por celulares, computadores e outros dispositivos conectados à rede.
Premiação
O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 3.500.000,00 após uma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3083, realizado no domingo, 8 de novembro.
A aposta vencedora foi registrada em Goiânia (GO) e recebeu R$ 59.526.903,72. Com isso, o prêmio principal não acumulou, e a estimativa para o concurso desta terça-feira voltou a R$ 3,5 milhões.
Além da sena, a modalidade contempla apostas que acertarem cinco números, na chamada quina, e quatro números, na quadra.
Os valores dessas faixas dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras. A distribuição definitiva dos prêmios será conhecida somente depois da apuração.
Como funcionam as apostas?
Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. Quanto mais dezenas forem selecionadas, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de ganhar.
Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes do banco.
Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões.
Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.