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Concurso 3084 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta terça: saiba horário e onde assistir

Apostas podem ser registradas até as 20h; veja como apostar

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h00 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h04
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Mega-Sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Concurso 3084 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta terça: saiba horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

O concurso 3084 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira, 10 de novembro, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio da Mega-Sena será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

A extração está prevista para o Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O local recebe os sorteios das loterias federais e permite o acompanhamento dos procedimentos realizados durante as extrações.

Siga

Pela internet, o público poderá acompanhar a preparação dos equipamentos, a conferência das bolas e a realização do sorteio. A transmissão é gratuita e pode ser acessada por celulares, computadores e outros dispositivos conectados à rede.

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Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 3.500.000,00 após uma aposta acertar as seis dezenas no concurso 3083, realizado no domingo, 8 de novembro.

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A aposta vencedora foi registrada em Goiânia (GO) e recebeu R$ 59.526.903,72. Com isso, o prêmio principal não acumulou, e a estimativa para o concurso desta terça-feira voltou a R$ 3,5 milhões.

Além da sena, a modalidade contempla apostas que acertarem cinco números, na chamada quina, e quatro números, na quadra.

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Os valores dessas faixas dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras. A distribuição definitiva dos prêmios será conhecida somente depois da apuração.

Como funcionam as apostas?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. Quanto mais dezenas forem selecionadas, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de ganhar.

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Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes do banco.

Também é possível utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões.

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Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

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TAGS:
Loteria
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