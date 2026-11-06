Concurso 3082 da Mega-Sena pode pagar até R$55 milhões hoje: saiba o horário e como assistir

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O concurso 3082 da Mega-Sena será realizado nesta sexta-feira, com um prêmio acumulado de R$ 55 milhões. Saiba como fazer sua aposta, que pode ser feita até as 20h do dia do sorteio, e onde acompanhar a transmissão ao vivo para não perder a chance de se tornar o próximo milionário.

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O concurso 3082 da Mega-Sena será realizado nesta sexta-feira, 6, com prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio. As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas de todo o país ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal: o portal Loterias Online, o aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS, e o Internet Banking CAIXA, destinado a clientes do banco. Para apostar, é necessário ter pelo menos 18 anos. A Caixa alerta que somente os canais autorizados registram apostas válidas e emitem os respectivos comprovantes.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

Onde assistir ao sorteio da Mega-Sena hoje?

O sorteio da Mega-Sena será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

A extração acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na região central de São Paulo. O local recebe os sorteios das loterias federais e permite o acompanhamento dos procedimentos realizados durante as extrações.

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Pela internet, o público poderá acompanhar a preparação dos equipamentos, a conferência das bolas e a realização do sorteio. A transmissão é gratuita e pode ser acessada por celulares, computadores e outros dispositivos conectados à rede.

Premiação

O prêmio principal da Mega-Sena está estimado em R$ 55 milhões após a ausência de vencedores na faixa de seis acertos no concurso 3081, realizado na quarta-feira, 4. A premiação voltou a acumular, elevando o valor previsto para o sorteio desta sexta-feira.

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Além do prêmio principal, a modalidade também contempla apostas que acertarem cinco números, na chamada quina, e quatro números, na quadra.

Os valores dessas faixas dependem da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras. Por isso, a distribuição definitiva dos prêmios será conhecida somente depois da apuração do concurso.

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Como funcionam as apostas?

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem selecionados, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de ganhar. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Também é possível utilizar a modalidade Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou participar de bolões. Recebem prêmios as apostas que acertarem quatro (quadra), cinco (quina) ou seis dezenas (sena).

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A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860, segundo a instituição.