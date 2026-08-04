Como vão funcionar os novos projetos de R$ 300 milhões da BYD em parceria com o Galeão

A montadora chinesa de carros elétricos BYD fechou um acordo com a administradora do aeroporto internacional do Galeão, no Rio, para a construção do primeiro centro de testes e avaliação automotiva da marca no Brasil e de uma plataforma de experiência, pesquisa e desenvolvimento no terminal.

Para concretizar os projetos, que devem gerar em torno de 1.200 empregos, segundo os envolvidos, a montadora planeja investir cerca de 300 milhões de reais em uma área de 184 mil metros quadrados. Antes disso, será necessária a aprovação do contrato pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

Em nota à VEJA, a assessoria de comunicação do Galeão confirmou o acordo. “Após a etapa da aprovação do contrato pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o centro deverá ser construído em até três anos”, informou o aeroporto.

Operação da BYD no Brasil

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O Brasil se tornou o seu maior mercado da montadora fora da China. Em julho, a BYD investiu 5,5 bilhões de reais em uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Além disso, a empresa possui fábricas de baterias, em Manaus e de chassis para ônibus elétricos, em Campinas.

A visão de longo prazo é trazer a fabricação dos veículos para o Brasil, aumentando a participação no mercado local e estabelecendo um centro de exportação para países próximos. A meta da empresa é que, até 2027, 50% dos componentes dos veículos sejam fabricados no país, como já é o caso do modelo Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel, cuja montagem é feita na fábrica de Camaçari.

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No mês de julho, a empresa vendeu 23.465 veículos no Brasil, o que corresponde a uma fatia de 9,1% do mercado. A performance é 2,4 vezes melhor do que a do mesmo mês no ano passado.