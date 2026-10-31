Como vai ficar o tempo em novembro? El Niño mantém alerta para chuvas e calor no país

A influência do El Niño deve continuar ditando as condições meteorológicas no Brasil em novembro, com volumes de chuva acima da média em estados do Sul e em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Segundo a previsão da Climatempo, publicada na quinta-feira, 29, o fenômeno segue em fortalecimento e pode alcançar seu pico em dezembro. No sentido oposto, o Norte e o Nordeste devem registrar precipitações abaixo do esperado, acompanhadas de temperaturas mais elevadas, especialmente nas capitais das duas regiões.

Entre as áreas com maior possibilidade de excesso de chuva estão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A combinação de solo já encharcado e novos episódios de precipitação mantém elevado o risco de transbordamento de rios no Sul e em São Paulo, além de deslizamentos de terra em áreas da região Sul.

A previsão também indica risco de temporais em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de pontos do Norte e dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Uma frente fria mais intensa pode provocar queda acentuada nas temperaturas, enquanto a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode levar chuva volumosa e persistente a partes do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.