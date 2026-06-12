🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Como uma ponte inteira foi furtada e reapareceu a 180 km de distância em Minas Gerais

Estrutura de ferro desapareceu em Prados na semana passada e foi vendida a hotel de luxo na Serra do Ibitipoca, na Zona da Mata mineira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h15
Ponte ferroviária antiga de metal e madeira, com trilhos desgastados, em meio a uma paisagem montanhosa e arborizada. Raios de sol fortes incidem do alto, criando um efeito de luz intensa no centro da imagem.
Ponte de ferro de vinte metros de extensão foi furtada em Prados e vendida a hotel de luxo em Ibitipoca, em Minas Gerais, por 700 mil reais (Polícia Civil-MG/Divulgação)
Continua após publicidade
Como uma ponte inteira foi furtada e reapareceu a 180 km de distância em Minas Gerais Priorize VEJA no Google

Uma ponte de ferro de vinte metros de extensão por cinco metros de largura foi furtada em uma cidade mineira e vendida por 700.000 reais em outra, a 180 quilômetros de distância. O caso ocorreu nesta semana, e a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circustâncias do crime.

A ponte havia desaparecido em Prados, cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte na região mineira do Campo das Vertentes, na sexta-feira passada, 5. Cinco dias depois, na última quarta-feira, 10, a polícia encontrou a ponte na Vila do Mogol, povoado localizado a 180 quilômetros de Prados, próximo à cidade de Lima Duarte.

Segundo as autoridades, a ponte foi comprada por cerca de 700.000 reais pelo Ibiti Projeto, um luxuoso complexo hoteleiro na Serra do Ibitipoca, perto da reserva ambiental de mesmo nome. Em nota, o dono do Ibiti Projeto, o empresário Renato Machado, disse que adquiriu a estrutura de um vendedor de antiguidades e não sabia de sua origem criminosa.

“As investigações apontam que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriadas para o corte da estrutura, bem como veículo de grande porte para o transporte do material”, diz a nota enviada pela Polícia Civil à imprensa. A investigação busca localizar os autores do furto e identificar as circunstâncias da remoção da ponta.

Siga
Continua após a publicidade

Construída no século XIX, ponte foi levada a hotel de luxo onde Anitta gravou clipe

Situada perto da rodovia BR-265, a ponte roubada na semana passada foi construída na Inglaterra na década de 1880, importada pelo governo imperial brasileiro e incorporada à antiga Rede Ferroviária Federal, hoje extinta. Segundo a prefeitura de Prados, a ponte tem valor histórico e é utilizada hoje por ciclistas que transitam pela região.

O Ibiti Projeto, onde a ponte foi encontrada, é um empreendimento hoteleiro ambiental de altíssimo padrão localizado na Vila do Mogol. Apenas na modalidade Ibiti Village, as hospedagens variam de 5.000 a mais de 10.000 por noite. Em março deste ano, o local ganhou destaque nacional ao ser escolhido pela cantora pop Anitta como palco de gravações para clipes de seu oitavo álbum de estúdio, Equilibrium (2026).

Publicidade
TAGS:
Crime
Hotel
Maquiavel
Minas Gerais
Polícia
ponte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).