Como uma ponte inteira foi furtada e reapareceu a 180 km de distância em Minas Gerais

Uma ponte de ferro de vinte metros de extensão por cinco metros de largura foi furtada em uma cidade mineira e vendida por 700.000 reais em outra, a 180 quilômetros de distância. O caso ocorreu nesta semana, e a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circustâncias do crime.

A ponte havia desaparecido em Prados, cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte na região mineira do Campo das Vertentes, na sexta-feira passada, 5. Cinco dias depois, na última quarta-feira, 10, a polícia encontrou a ponte na Vila do Mogol, povoado localizado a 180 quilômetros de Prados, próximo à cidade de Lima Duarte.

Segundo as autoridades, a ponte foi comprada por cerca de 700.000 reais pelo Ibiti Projeto, um luxuoso complexo hoteleiro na Serra do Ibitipoca, perto da reserva ambiental de mesmo nome. Em nota, o dono do Ibiti Projeto, o empresário Renato Machado, disse que adquiriu a estrutura de um vendedor de antiguidades e não sabia de sua origem criminosa.

“As investigações apontam que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriadas para o corte da estrutura, bem como veículo de grande porte para o transporte do material”, diz a nota enviada pela Polícia Civil à imprensa. A investigação busca localizar os autores do furto e identificar as circunstâncias da remoção da ponta.

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Construída no século XIX, ponte foi levada a hotel de luxo onde Anitta gravou clipe

Situada perto da rodovia BR-265, a ponte roubada na semana passada foi construída na Inglaterra na década de 1880, importada pelo governo imperial brasileiro e incorporada à antiga Rede Ferroviária Federal, hoje extinta. Segundo a prefeitura de Prados, a ponte tem valor histórico e é utilizada hoje por ciclistas que transitam pela região.

O Ibiti Projeto, onde a ponte foi encontrada, é um empreendimento hoteleiro ambiental de altíssimo padrão localizado na Vila do Mogol. Apenas na modalidade Ibiti Village, as hospedagens variam de 5.000 a mais de 10.000 por noite. Em março deste ano, o local ganhou destaque nacional ao ser escolhido pela cantora pop Anitta como palco de gravações para clipes de seu oitavo álbum de estúdio, Equilibrium (2026).