Como uma ponte inteira foi furtada e reapareceu a 180 km de distância em Minas Gerais
Estrutura de ferro desapareceu em Prados na semana passada e foi vendida a hotel de luxo na Serra do Ibitipoca, na Zona da Mata mineira
Uma ponte de ferro de vinte metros de extensão por cinco metros de largura foi furtada em uma cidade mineira e vendida por 700.000 reais em outra, a 180 quilômetros de distância. O caso ocorreu nesta semana, e a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circustâncias do crime.
A ponte havia desaparecido em Prados, cidade localizada a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte na região mineira do Campo das Vertentes, na sexta-feira passada, 5. Cinco dias depois, na última quarta-feira, 10, a polícia encontrou a ponte na Vila do Mogol, povoado localizado a 180 quilômetros de Prados, próximo à cidade de Lima Duarte.
Segundo as autoridades, a ponte foi comprada por cerca de 700.000 reais pelo Ibiti Projeto, um luxuoso complexo hoteleiro na Serra do Ibitipoca, perto da reserva ambiental de mesmo nome. Em nota, o dono do Ibiti Projeto, o empresário Renato Machado, disse que adquiriu a estrutura de um vendedor de antiguidades e não sabia de sua origem criminosa.
“As investigações apontam que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriadas para o corte da estrutura, bem como veículo de grande porte para o transporte do material”, diz a nota enviada pela Polícia Civil à imprensa. A investigação busca localizar os autores do furto e identificar as circunstâncias da remoção da ponta.
Construída no século XIX, ponte foi levada a hotel de luxo onde Anitta gravou clipe
Situada perto da rodovia BR-265, a ponte roubada na semana passada foi construída na Inglaterra na década de 1880, importada pelo governo imperial brasileiro e incorporada à antiga Rede Ferroviária Federal, hoje extinta. Segundo a prefeitura de Prados, a ponte tem valor histórico e é utilizada hoje por ciclistas que transitam pela região.
O Ibiti Projeto, onde a ponte foi encontrada, é um empreendimento hoteleiro ambiental de altíssimo padrão localizado na Vila do Mogol. Apenas na modalidade Ibiti Village, as hospedagens variam de 5.000 a mais de 10.000 por noite. Em março deste ano, o local ganhou destaque nacional ao ser escolhido pela cantora pop Anitta como palco de gravações para clipes de seu oitavo álbum de estúdio, Equilibrium (2026).