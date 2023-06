Como será a participação de Daniela Carneiro na reunião ministerial

Mantida no cargo na última terça-feira, 13, depois de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participará amanhã, 15, da reunião ministerial. Ela passou a manhã desta quarta organizando a prestação de contas de seus projetos e o elenco dos programas que pretende tirar do papel até o final de 2023. Cada um dos 37 ministros terá 8 minutos para falar, com 2 minutos de tolerância.

A pressão do União Brasil para que a ministra saia continua, mesmo que ela tenha sido mantida no cargo. O partido avalia que o governo Lula quer encontrar uma alternativa honrosa para que ela deixe o Turismo. E prevê problemas em se manter na base aliada caso ela não saia do cargo. A ministra, deputada federal eleita com o maior número de votos no Rio de Janeiro, trabalha como se fosse continuar na função: em audiência pela manhã no Senado, em Brasília, afirmou que segue firme no comando da pasta.