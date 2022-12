Como reagiram bolsonaristas à decisão do presidente

Grupos bolsonaristas, acampados ou não em frente a quartéis, acompanham incrédulos as notícias da viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos. Em vez de passar a faixa ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tradição desde a redemocratização, Bolsonaro tirará férias em um resort na Flórida.

Dois meses depois das eleições, ainda indignados com o resultado das urnas que sacramentaram a vitória de Lula, os bolsonaristas criam teorias. Que vão desde “estão criando uma cortina de fumaça”, classificando a informação de fake news; “O avião está só dando um rasante na fronteira, para ver como estão as tropas e voltou” passando por descrença: atribuem as informações sobre a viagem a “narrativas dos vermelhos”. Esperançosos, outros esperam um pronunciamento do presidente ainda hoje, sobre uma eventual ação que tomará. Ele deve seguir em avião da FAB até o final da semana para o descanso.

O presidente deve voltar apenas em março. Lula tomará posse no próximo domingo, dia 1º de janeiro.