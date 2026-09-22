Como outras gerações enxergam vínculos da Geração Z e como os jovens descrevem suas relações

Uma pesquisa mapeou as diferenças entre como os mais velhos imaginam que são as relações da Geração Z e como eles próprios veem seus vínculos.

O estudo ouviu mil pessoas, sendo 500 da chamada Gen Z, de 18 a 24 anos, e 500 de outras faixas etárias. O levantamento foi feito pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, por meio da plataforma de pesquisa online Toluna.

Enquanto 73% dos entrevistados mais velhos acreditam que a Gen Z prefere conexões casuais, apenas 24% dos próprios integrantes do grupo concordam com essa afirmação. Ao mesmo tempo, 85% da Gen Z se define como mais seletiva ao se envolver romanticamente, enquanto 43% das outras gerações discordam dessa percepção deles.

A ideia de que os jovens estariam menos interessados em construir relações também encontra uma diferença importante. Para 67% das outras faixas, a Gen Z tem menos interesse em se relacionar, enquanto apenas 29% dos próprios jovens concordam.

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Essa leitura se estende às amizades: 66% dos entrevistados mais velhos acreditam que a Gen Z tem dificuldade em manter amizades duradouras, enquanto apenas 32% dos jovens compartilham dessa visão.

A importância da convivência também aparece quando o digital entra na conversa: 70% da Gen Z afirma valorizar mais as interações presenciais do que as virtuais.

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“Quando começamos a pesquisa, queríamos entender como os próprios jovens enxergam suas relações e formas de conexão. Existe uma percepção muito forte de que essa geração está menos interessada em vínculos, mas os dados mostram uma história com mais nuances. Beats sempre buscou estar próxima desse público e acompanhar como ele se conecta, socializa e se diverte. O que vemos é uma geração que parece escolher com mais cuidado as relações que quer construir, sem abrir mão dos encontros, das amizades e das experiências compartilhadas”, afirma Mariana Porto, diretora de marketing de Beats.

Os resultados inspiram a nova campanha da marca, baseada na ideia de que o “esquenta” já faz parte do evento principal.