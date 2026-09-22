🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Como outras gerações enxergam vínculos da Geração Z e como os jovens descrevem suas relações

Pesquisa ouviu mil pessoas, sendo metade entre 18 a 24 anos e metade de mais velhos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 11h30
Grupo de amigos sorrindo e brindando com garrafas coloridas em um terraço, com a cidade ao fundo. Há tigelas de petiscos na mesa e alguns usam chapéus e bonés. O clima é de celebração e descontração
Grupos de amigos comemorando  (Vitaly Gariev/Pexels/Reprodução)
Continua após publicidade
Como outras gerações enxergam vínculos da Geração Z e como os jovens descrevem suas relações Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa mapeou as diferenças entre como os mais velhos imaginam que são as relações da Geração Z e como eles próprios veem seus vínculos.

O estudo ouviu mil pessoas, sendo 500 da chamada Gen Z, de 18 a 24 anos, e 500 de outras faixas etárias. O levantamento foi feito pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, por meio da plataforma de pesquisa online Toluna.

Enquanto 73% dos entrevistados mais velhos acreditam que a Gen Z prefere conexões casuais, apenas 24% dos próprios integrantes do grupo concordam com essa afirmação. Ao mesmo tempo, 85% da Gen Z se define como mais seletiva ao se envolver romanticamente, enquanto 43% das outras gerações discordam dessa percepção deles.

A ideia de que os jovens estariam menos interessados em construir relações também encontra uma diferença importante. Para 67% das outras faixas, a Gen Z tem menos interesse em se relacionar, enquanto apenas 29% dos próprios jovens concordam.

Siga
Continua após a publicidade

Essa leitura se estende às amizades: 66% dos entrevistados mais velhos acreditam que a Gen Z tem dificuldade em manter amizades duradouras, enquanto apenas 32% dos jovens compartilham dessa visão.

A importância da convivência também aparece quando o digital entra na conversa: 70% da Gen Z afirma valorizar mais as interações presenciais do que as virtuais.

Continua após a publicidade

“Quando começamos a pesquisa, queríamos entender como os próprios jovens enxergam suas relações e formas de conexão. Existe uma percepção muito forte de que essa geração está menos interessada em vínculos, mas os dados mostram uma história com mais nuances. Beats sempre buscou estar próxima desse público e acompanhar como ele se conecta, socializa e se diverte. O que vemos é uma geração que parece escolher com mais cuidado as relações que quer construir, sem abrir mão dos encontros, das amizades e das experiências compartilhadas”, afirma Mariana Porto, diretora de marketing de Beats.

Os resultados inspiram a nova campanha da marca, baseada na ideia de que o “esquenta” já faz parte do evento principal.

Publicidade
TAGS:
Geração Z
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).