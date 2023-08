Como operação policial em SP foi recebida pela população nas redes

A operação policial realizada no Guarujá e em Santos, nos últimos dias, se tornou pauta para uma arena política especialmente entre apoiadores do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do governo federal, na figura do Ministro da Justiça, Flávio Dino, nas redes sociais. Levantamento realizado pela Quaest mapeou 227,4 mil menções ao caso de 27 de agosto até terça-feira, dia 1º, em diferentes plataformas, com a maior parcela crítica à atuação da polícia e às declarações do governador, mas também com apoiadores à sua postura. Tarcísio saiu em defesa dos agentes de seu estado. Ao todo, já são 16 mortos, no evento mais violento da Baixada Santista desde os Crimes de Maio, em 2006.

Deflagrada após a o assassinato do policial Patrick Bastos Reis, soldado das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), a Operação Escudo foi alvo de crítica de Flávio Dino. Para o ministro, a reação não parece proporcional, e o “fundamental é garantir que haja essa investigação independente no estado de São Paulo”. Já na visão de Tarcísio, não houve “hostilidade” ou “excesso” nas abordagens. O conflito nas declarações mobilizou a direita nas redes sociais, que saiu em defesa do governador. O pico de menções ao tema aconteceu na noite de segunda-feira, dia 31, após declaração do chefe do Palácio dos Bandeirantes. Nesse momento, houve volume de mais de 120 mil publicações.

Na guerra de narrativas, no entanto, a maior parte, 81%, teve tom crítico à ação da Polícia Militar na operação. Autores contrários classificaram o episódio como uma chacina, ao compartilharem denúncias de moradores sobre abusos policiais, e junto a um reforço pela importância do uso de câmeras nos agentes. O assunto foi um dos que dominaram os debates para o governo de São Paulo, nas eleições do ano passado, e Tarcísio foi um dos candidatos que propôs a retirada desse equipamento. A postura do governador, mais à direita, também foi vista por parte dos internautas como sua “real face”, em meio a uma tentativa de se colocar como um gestor mais ao centro. Nesse grupo, estiveram parlamentares como as deputadas Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Já entre os 19% que saíram em defesa do governador, nas redes de interação da direita, houve críticas à postura de Dino. Tais usuários acusaram o governo federal de não demonstrar solidariedade ao agente morto, apenas pelos “bandidos”. O grupo teve o reforço de nomes políticos marcados nas redes sociais bolsonaristas, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e Kim Kataguiri (União-SP), que falaram em “inversão de valores”, na postura de Dino quanto ao caso.

A postagem de maior alcance, no entanto foi de outra deputada, Tabata Amaral (PSB-SP), que se solidarizou pela morte do agente, mas condenou a chacina, considerada por ele algo grave. “Precisamos de uma investigação robusta. Chega dessa rotina de violência!”, escreveu, em post que teve 610 mil visualizações e 3,9 mil curtidas. Publicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Tarcísio também tiveram grande repercussão — ambas, em defesa da ação policial.

