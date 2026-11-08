Como montar o kit de emergência recomendado pela Defesa Civil

A Defesa Civil Nacional orienta a população a manter um kit de emergência doméstica com itens fundamentais para garantir a autoproteção por até 72 horas. A medida visa preparar as famílias para cenários de interrupção de serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, provocados por eventualidades graves.

Quanta água e comida devem ser armazenadas?

De acordo com a orientação da Defesa Civil, a reserva individual de água potável deve ser de dois litros por dia. Dessa forma, cada morador precisa de seis litros de água para cobrir o período de três dias. No grupo dos alimentos, a recomendação prioriza produtos não perecíveis que exigem pouco preparo, como frutas secas, biscoitos, barras de cereais e suprimentos enlatados. Para o manuseio das refeições, indica-se incluir itens como copos, pratos e talheres descartáveis de plástico, papel-toalha, sabão e abridor de latas.

Quais itens de saúde e higiene precisam ser incluídos?

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No segmento de saúde, a orientação da autoridade nacional prevê a inclusão de medicamentos de uso contínuo acompanhados das respectivas receitas médicas. Equipamentos de cuidados específicos, a exemplo de medidores de glicose, necessitam de baterias e carregadores extras no recipiente. O kit também contempla óculos de grau, lentes de contato, repelentes e álcool em gel. Na parte de higiene pessoal, constam produtos para banho e escovas de dente, ajustados de acordo com as necessidades dos integrantes da residência.

Como o material deve ser armazenado e transportado?

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Todos os suprimentos organizados devem ser reunidos em uma mochila ou em outro recipiente que possibilite rápido acesso. A escolha do compartimento deve levar em conta o transporte ágil caso seja preciso se deslocar. A Defesa Civil destaca que a composição da bagagem precisa respeitar as necessidades individuais de cada cidadão e as características dos demais residentes do imóvel. A lista inclui ainda equipamentos voltados a acompanhar comunicados e informações emitidos pelas autoridades competentes durante eventuais emergências.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.