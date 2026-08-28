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Brasil

Como menino de 10 anos acionou a patrulha Maria da Penha por meio de emojis para salvar a mãe

Criança encontrou uma forma silenciosa de pedir ajuda após o ex-companheiro da mãe aparecer na casa, mesmo com medida protetiva

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 14h17
Captura de tela de uma conversa no WhatsApp. Uma mensagem com um ponto de interrogação e o horário 22:02 é seguida por Boa noite 22:02 e Em que podemos ajudar? 22:03. Abaixo, duas carinhas chorando e 22:15, depois N posso falar 22:16
 (Prefeitura de Cabo Frio/Reprodução)
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Como menino de 10 anos acionou a patrulha Maria da Penha por meio de emojis para salvar a mãe Priorizar nos meus resultados Google

Um menino de 10 anos encontrou uma maneira silenciosa de pedir ajuda depois que o ex-companheiro de sua mãe apareceu na residência, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Usando o celular dela, a criança entrou em contato pelo WhatsApp com a Patrulha Maria da Penha, serviço que já acompanhava a família desde dezembro de 2024. Primeiro, enviou uma interrogação e, depois, emojis de choro junto à mensagem informando que não podia falar. Áudios enviados na sequência ajudaram os agentes a perceber que havia alguém dentro da casa.

A equipe interpretou as mensagens como um possível pedido de socorro e foi imediatamente ao endereço cadastrado. No imóvel, os agentes encontraram o ex-companheiro da mulher, que estava sujeito a uma medida protetiva de urgência. Ele foi levado para a delegacia por suspeita de descumprir a determinação judicial.

“Quando alguém não consegue falar, até uma mensagem aparentemente simples pode ser um sinal de que precisa de ajuda. Por isso, a equipe permaneceu no local até conseguir identificar o que estava acontecendo”, afirmou a delegada Aline Villas Boas,  da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.

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