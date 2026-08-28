Como menino de 10 anos acionou a patrulha Maria da Penha por meio de emojis para salvar a mãe

Um menino de 10 anos encontrou uma maneira silenciosa de pedir ajuda depois que o ex-companheiro de sua mãe apareceu na residência, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Usando o celular dela, a criança entrou em contato pelo WhatsApp com a Patrulha Maria da Penha, serviço que já acompanhava a família desde dezembro de 2024. Primeiro, enviou uma interrogação e, depois, emojis de choro junto à mensagem informando que não podia falar. Áudios enviados na sequência ajudaram os agentes a perceber que havia alguém dentro da casa.

A equipe interpretou as mensagens como um possível pedido de socorro e foi imediatamente ao endereço cadastrado. No imóvel, os agentes encontraram o ex-companheiro da mulher, que estava sujeito a uma medida protetiva de urgência. Ele foi levado para a delegacia por suspeita de descumprir a determinação judicial.

“Quando alguém não consegue falar, até uma mensagem aparentemente simples pode ser um sinal de que precisa de ajuda. Por isso, a equipe permaneceu no local até conseguir identificar o que estava acontecendo”, afirmou a delegada Aline Villas Boas, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.