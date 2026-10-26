Como Lula avançou em grandes cidades no maior colégio eleitoral do país

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Lula da Silva surpreendeu ao ampliar significativamente sua votação em São Paulo no segundo turno, inclusive em cidades consideradas antipetistas. O presidente reeleito reverteu a tendência em importantes colégios eleitorais, como Campinas e Ribeirão Preto, impulsionando seu resultado final no maior estado do país.

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu melhorar seu desempenho eleitoral no maior colégio eleitoral do país, de acordo com os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao final da contabilização de votos na disputa presidencial deste ano. O que chama a atenção é o aumento da votação em cidades até então consideradas antipetistas, que ajudaram Tarcísio de Freitas (Republicanos) a conseguir a maior vitória no primeiro turno na disputa pelo governo de São Paulo. Em todo o território paulista, o petista saltou de 9. 505. 413 para 12. 119. 274 votos (uma diferença positiva de 27,4%). Já Flávio saiu de 12. 922. 023 para 14. 139. 178 apoios (aumento de 9,41%).



Em Campinas, por exemplo, uma das maiores cidades paulistas, Flávio terminou com 54,24% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,76% no segundo turno. Apesar de a cidade ter dado a vitória ao senador, o petista ampliou a votação. Lula conquistou 303. 914 apoios no domingo, 25. No primeiro turno, o petista recebeu 241. 972 apoios (uma diferença positiva para Lula de quase 62. 000 eleitores). Já Flávio subiu a votação em quase 30. 500 votos, saindo de 329. 733 apoios para 360. 222.

Outra cidade em que Lula conseguiu melhorar seu desempenho foi Ribeirão Preto. O petista saiu de 33,99% dos votos no primeiro turno para 42,18% no segundo. Flávio Bolsonaro saiu de 55,25% para 57,82%. Apesar da vitória do presidenciável do PL, quem mais aumentou o número de votos foi o petista. Lula obteve 35. 265 votos a mais na cidade do nordeste paulista, enquanto Flávio subiu 18. 724 em apoios no segundo turno.

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No ABC Paulista, berço do PT em São Paulo, o presidente reeleito se saiu vitorioso no maior colégio eleitoral daquela região: São Bernardo do Campo. Já em Santo André, Lula perdeu, mas por uma margem pequena (50,29% x 49,71%). Em Guarulhos, segunda maior cidade paulista, Flávio terminou com 380. 962 votos (51,09%), enquanto Lula obteve 364. 761 (48,91%) apoios. A situação é bem diferente do primeiro turno. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou 351. 178 votos na cidade da Grande São Paulo. Lula teve 286. 898 apoios. No comparativo entre os dois turnos, a votação do presidente petista foi ampliada em 67. 863. Já o senador carioca conseguiu 29. 784 votos a mais.

São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país e foi crucial para a eleição de Lula em 2022, quando ocorreu a disputa mais acirrada da história entre o petista e Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição. Na ocasião, a diferença geral entre os dois postulantes ao cargo presidencial foi de 50,9% contra 49,10%. No total, 34. 104. 226 eleitores estão aptos a votar em São Paulo. O número representa 21,48% do total em todo o país.