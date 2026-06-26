Como funcionava central de monitoramento do tráfico descoberta pela polícia no Rio

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, 26, uma mãe e um filho na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Eles eram apontados como lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP), a segunda maior do estado. Uma central de monitoramento do tráfico foi encontrada e desmontada durante a ação policial.

As investigações revelaram que um endereço na região era usado como ponto estratégico e operacional do TCP. Quando os agentes foram até o local, encontraram um sistema de monitoramento composto por câmeras distribuídas nas entradas, saídas e nos becos da comunidade. Assim, os criminosos conseguiam acompanhar a movimentação dos policiais durante ocorrências na região.

A mulher presa na operação desta sexta-feira é acusada de tentar matar integrantes de outros grupos criminosos durante disputas territoriais na região. Já o filho fazia parte do comando operacional da facção na cidade. O inquérito aponta que ambos exerciam funções de liderança para a organização criminosa em Cabo Frio. De acordo com a polícia, eles eram responsáveis pela “gestão do tráfico de drogas, coordenação de criminosos armados e pela determinação de ações violentas destinadas à manutenção do domínio territorial”.

No local onde os dois foram encontrados, os policiais apreenderam drogas embaladas para venda. Ao todo, foram apreendidos 1870 buchas de maconha, 23 tabletes de maconha e nove unidades de crack. Além disso, agentes recolheram duas pistolas, aparelhos celulares, rádios comunicadores, bases de comunicação, cadernos de anotações do tráfico, dinheiro em espécie, material utilizado para endolação de drogas e diversas embalagens com a identificação da facção criminosa.

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Ao ser localizada pelos agentes, a mulher tentou fugir pulando do terraço do local para o imóvel do vizinho. Ela sofreu uma lesão no pé e teve que ser socorrida pelos policiais. Posteriormente, foi conduzida à 126ª DP (Cabo Frio).