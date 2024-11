Como funciona o novo golpe da CNH que mira os motoristas via celular

Os golpes digitais têm se tornado práticas cada vez mais comuns por criminosos, que buscam enganar as vítimas através de mensagens e sites falsos. O mais novo golpe, que fez com que os Detrans por todo o país emitissem alertas, é o golpe da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O que é o golpe da CNH?

O golpe da CNH começa com uma mensagem de texto enviada pelos criminosos via SMS, dizendo que a vítima tem uma pendência da carteira de habilitação a ser paga, podendo culminar em bloqueio da CNH em caso de não pagamento. Eles enviam um link que direciona a um site falso da carteira digital de trânsito, exigindo um login (também falso) do gov.br. Quando a vítima digita o seu CPF, os campos dos dados pessoais são preenchidos automaticamente com dados verdadeiros da pessoa, como nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Após essa etapa, o falso site emite novamente um aviso de que a carteira de habilitação pode ser suspensa a qualquer momento em caso de não pagamento da taxa e a vítima é direcionada a uma falsa guia de pagamento, onde contém o valor da taxa.

Como se proteger do golpe da CNH?

Para se proteger do golpe da CNH e de qualquer golpe que envolva os Detrans, a recomendação é que a pessoa ignore qualquer aviso que chegue referente ao órgão por SMS, pois nenhuma unidade estadual envia notificações seja por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens. Os Detrans também não fazem contato por telefone. Todos os contatos do Detran são enviados via correspondências identificadas pelos Correios e publicadas no Diário Oficial do Estado.

O que fazer caso permaneçam dúvidas?

Em caso de dúvidas, o usuário pode acessar o site do Detran do seu estado ou ir até a unidade do departamento mais próxima.