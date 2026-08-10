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Brasil

Como funciona o esquema criminoso de venda de dados pessoais pela internet

Operação Caixa-Preta identificou sites usados para comercializar cartões clonados e ferramentas para fraudes bancárias

Por Gustavo Villela 10 ago 2026, 17h03 | Atualizado em 10 ago 2026, 17h22
Dispositivos eletrônicos e cartões sobre uma superfície clara. Há um notebook Apple preto, dois chips TIM, dois iPhones (um branco e um preto com capa MagSafe) e quatro cartões de crédito/débito de diferentes cores
Foram apreendidos oito celulares, um notebook, diversos cartões bancários e chips de telefone em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (Divulgação/Divulgação)
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A Polícia Civil do Rio realizou nesta segunda-feira, 10, uma operação contra um esquema criminoso especializado na venda de dados pessoais e ferramentas digitais usadas em fraudes pela internet. Durante as diligências, um homem apontado como um dos principais envolvidos foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No imóvel, os agentes apreenderam oito celulares, um notebook, cartões bancários e chips de telefone.

A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) foi deflagrada após uma investigação identificar um conglomerado de sites usados para comercializar dados sigilosos, bases de informações pessoais, cartões de crédito clonados e ferramentas conhecidas como

checkers. Os programas são utilizados para testar vulnerabilidades em sistemas de instituições bancárias e obter informações que podem ser exploradas posteriormente em golpes e fraudes.

A partir das investigações, a Polícia Civil identificou um suspeito apontado como responsável pela coordenação e manutenção de parte da estrutura usada na comercialização dos dados e ferramentas. A investigação também identificou movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada por ele e apontou que o suspeito possui outras anotações criminais e responde a procedimentos relacionados a crimes cibernéticos, inclusive em outros estados.

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