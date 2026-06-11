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Como funciona esquema milionário de roubo de veículos no Rio, alvo de operação da Polícia Civil

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h03
Viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro.  (Polícia Civil do Rio de Janeiro/Divulgação)
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A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, 11, uma nova ofensiva da Operação Torniquete, contra um esquema especializado em roubo de veículos, desmanche e venda de peças de origem ilícita. Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem 10 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a quadrilha movimentou mais de R$ 10 milhões em um ano.

“As ações desta quinta-feira têm como foco endereços vinculados aos investigados e buscam aprofundar ainda mais as apurações, reunindo novas provas sobre a estrutura financeira e operacional do grupo criminoso”, informou a corporação em comunicado. “O objetivo é identificar outros envolvidos no esquema, ampliar o mapeamento da rede de receptação e responsabilizar todos aqueles que participam da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela comercialização das peças de origem ilícita.”

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As diligências revelaram que a organização é dividida em três núcleos, entre responsáveis por roubar os veículos com violência, criminosos que desmanchavam os veículos enviavam as peças aos receptadores — empresários de ferros-velhos que compravam os itens para, então, revendê-los a um consumidor final. Ao longo das investigações, agentes apreenderam um automóvel e um jet ski avaliados em mais de R$ 200 mil com um dos envolvidos.

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Desde o início das apurações, cinco pessoas foram presas, incluindo o principal cortador de veículos da facção criminosa Terceiro Comando Puro (PCC) — facção recentemente classificada como terrorista pelos Estados Unidos — e um criminoso apontado como um dos maiores receptadores de peças roubadas do estado.

A ofensiva faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro de 2024, mais de 1050 foram presos e cargas e veículos, avaliados em mais de R$ 56 milhões, foram recuperados. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.

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