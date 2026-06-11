Como funciona esquema milionário de roubo de veículos no Rio, alvo de operação da Polícia Civil

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A Polícia Civil deflagrou uma nova fase da Operação Torniquete no Rio de Janeiro, mirando um esquema milionário de roubo de veículos, desmanche e venda de peças ilícitas. A quadrilha movimentou mais de R$ 10 milhões em um ano, resultando em prisões e buscas para desarticular a cadeia criminosa.

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A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, 11, uma nova ofensiva da Operação Torniquete, contra um esquema especializado em roubo de veículos, desmanche e venda de peças de origem ilícita. Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem 10 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a quadrilha movimentou mais de R$ 10 milhões em um ano.

“As ações desta quinta-feira têm como foco endereços vinculados aos investigados e buscam aprofundar ainda mais as apurações, reunindo novas provas sobre a estrutura financeira e operacional do grupo criminoso”, informou a corporação em comunicado. “O objetivo é identificar outros envolvidos no esquema, ampliar o mapeamento da rede de receptação e responsabilizar todos aqueles que participam da cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela comercialização das peças de origem ilícita.”

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As diligências revelaram que a organização é dividida em três núcleos, entre responsáveis por roubar os veículos com violência, criminosos que desmanchavam os veículos enviavam as peças aos receptadores — empresários de ferros-velhos que compravam os itens para, então, revendê-los a um consumidor final. Ao longo das investigações, agentes apreenderam um automóvel e um jet ski avaliados em mais de R$ 200 mil com um dos envolvidos.

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Desde o início das apurações, cinco pessoas foram presas, incluindo o principal cortador de veículos da facção criminosa Terceiro Comando Puro (PCC) — facção recentemente classificada como terrorista pelos Estados Unidos — e um criminoso apontado como um dos maiores receptadores de peças roubadas do estado.

A ofensiva faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro de 2024, mais de 1050 foram presos e cargas e veículos, avaliados em mais de R$ 56 milhões, foram recuperados. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.