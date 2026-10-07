Como foi o desempenho de deputados e senadores em disputas majoritárias da eleição

Dos 100 parlamentares que disputaram cargos majoritários nas eleições de 2026, apenas 41 foram eleitos já no primeiro turno, segundo levantamento do Ranking dos Políticos.

Outros 53 não foram eleitos e seis permanecem na disputa para o segundo turno. Se todos os candidatos ainda em disputa vencerem, o número de parlamentares eleitos poderá chegar a 46 — isso porque uma disputa, no Tocantins, envolve dois parlamentares.

O estudo considera deputados federais e senadores que concorreram a presidente, governador e Senado, incluindo vices e suplentes.

A maior parte disputou uma cadeira de senador. Foram 73 candidatos, dos quais 31 foram eleitos e 42 não conseguiram a vaga.

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Entre os 15 parlamentares que concorreram aos governos estaduais, quatro foram eleitos no primeiro turno: Cleitinho (Republicanos), em Minas Gerais; Sérgio Moro (PL), no Paraná; Marcos Rogério (PL), em Rondônia; e Zucco (PL), no Rio Grande do Sul.

Outros sete não foram eleitos e quatro avançaram para o segundo turno: Alan Rick (Republicanos), no Acre; Omar Aziz (PSD), no Amazonas; Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB), no Tocantins.

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Na Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), seguem para o segundo turno. Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE) era vice de Romeu Zema, do mesmo partido, que ficou em sexto lugar.

PL lidera

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O PL foi o partido com maior número de parlamentares lançados em disputas majoritárias: 26. Desses, 16 foram eleitos, o equivalente a uma taxa de êxito de 62%. O resultado representa cerca de 39% de todos os eleitos no levantamento.

O MDB aparece em seguida, com sete eleitos entre 13 candidatos, taxa de 54%. Já PSD, PT e PP tiveram desempenho proporcional inferior: o PSD elegeu três dos 14 candidatos; o PT, três de 12; e o PP, três de dez.

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“O levantamento mostra como o resultado das urnas redesenhou a trajetória de lideranças que já tinham atuação no Congresso. Mais do que medir vitórias individuais, os dados ajudam a identificar quais grupos políticos conseguiram transformar força parlamentar em competitividade eleitoral nos estados”, ressaltou Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos.