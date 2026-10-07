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Como foi o desempenho de deputados e senadores em disputas majoritárias da eleição

De 100 deputados e senadores que concorreram a outros cargos, 41 foram eleitos e sete seguem no segundo turno

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h30 | Atualizado em 7 out 2026, 14h20
O Congresso Nacional em Brasília, com suas duas torres retangulares cinzas, a cúpula branca convexa e a cúpula côncava, sob um céu azul claro. Pessoas caminham na rampa de acesso e carros circulam na via inferior. Pássaros voam próximos à cúpula convexa.
Fachada do Congresso Nacional  (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Dos 100 parlamentares que disputaram cargos majoritários nas eleições de 2026, apenas 41 foram eleitos já no primeiro turno, segundo levantamento do Ranking dos Políticos.

Outros 53 não foram eleitos e seis permanecem na disputa para o segundo turno. Se todos os candidatos ainda em disputa vencerem, o número de parlamentares eleitos poderá chegar a 46 — isso porque uma disputa, no Tocantins, envolve dois parlamentares.

O estudo considera deputados federais e senadores que concorreram a presidente, governador e Senado, incluindo vices e suplentes.

A maior parte disputou uma cadeira de senador. Foram 73 candidatos, dos quais 31 foram eleitos e 42 não conseguiram a vaga.

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Entre os 15 parlamentares que concorreram aos governos estaduais, quatro foram eleitos no primeiro turno: Cleitinho (Republicanos), em Minas Gerais; Sérgio Moro (PL), no Paraná; Marcos Rogério (PL), em Rondônia; e Zucco (PL), no Rio Grande do Sul.

Outros sete não foram eleitos e quatro avançaram para o segundo turno: Alan Rick (Republicanos), no Acre; Omar Aziz (PSD), no Amazonas; Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB), no Tocantins.

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Na Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e seu candidato a vice, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), seguem para o segundo turno. Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE) era vice de Romeu Zema, do mesmo partido, que ficou em sexto lugar.

PL lidera

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O PL foi o partido com maior número de parlamentares lançados em disputas majoritárias: 26. Desses, 16 foram eleitos, o equivalente a uma taxa de êxito de 62%. O resultado representa cerca de 39% de todos os eleitos no levantamento.

O MDB aparece em seguida, com sete eleitos entre 13 candidatos, taxa de 54%. Já PSD, PT e PP tiveram desempenho proporcional inferior: o PSD elegeu três dos 14 candidatos; o PT, três de 12; e o PP, três de dez.

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“O levantamento mostra como o resultado das urnas redesenhou a trajetória de lideranças que já tinham atuação no Congresso. Mais do que medir vitórias individuais, os dados ajudam a identificar quais grupos políticos conseguiram transformar força parlamentar em competitividade eleitoral nos estados”, ressaltou Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos.

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