Como fica situação de Flavio Bolsonaro nas investigações do STF, após derrota para Lula

Com a derrota na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) ficará sem cargo a partir de fevereiro de 2027, quando termina seu mandato de senador. O fim do foro privilegiado, contudo, não deve alterar os três inquéritos contra ele que tramitam no STF.

Isso porque, no ano passado, a Corte alterou as regras do foro e determinou que as investigações continuassem no tribunal mesmo após o término do mandato das autoridades. Antes, os casos eram enviados à primeira instância.

Flávio é alvo de três inquéritos no STF. Um deles é relatado por André Mendonça e analisa os repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse. Recentemente, a PF pediu a prorrogação da apuração, devido a diligências pendentes.

Outro, mais recente, trata das relações entre o senador e o advogado Willer Tomaz e tem Alexandre de Moraes como relator.

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Também há uma investigação sobre uma suposta calúnia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste caso, a PF já concluiu que houve crime, mas falta o posicionamento da PGR. O relator também é Moraes.