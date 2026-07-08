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Como está o duelo entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país, segundo pesquisa Datafolha

Desfecho de batalha acirrada em São Paulo será decisivo para a disputa presidencial

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 15h33 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h13
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Como está o duelo entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país, segundo pesquisa Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio do Planalto mostra um cenário de equilíbrio entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo, estado que concentra o maior eleitorado do país e será decisivo para o desfecho da disputa presidencial.

No levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, ambos aparecem com 35% das intenções de voto no primeiro turno.

Atrás dos dois líderes aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), com 3% cada. Na sequência estão o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), a dentista e ativista Samara Martins (UP) e o deputado Aécio Neves (PSDB), todos com 2%. Os demais pré-candidatos somam 1% ou não pontuaram.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na pesquisa espontânea, porém, o cenário muda. Sem que os entrevistadores apresentem uma lista de candidatos, Lula aparece com 24% das citações, contra 18% de Flávio Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), impedido de disputar a eleição após condenação por tentativa de golpe de Estado, é lembrado por 3% dos eleitores. Outros 37% afirmaram não saber em quem votar.

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Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno, Flávio Bolsonaro registra 46% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 43%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois permanecem em situação de empate técnico.

O Datafolha também simulou confrontos do presidente contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Nos dois cenários, Lula também aparece em empate técnico: Caiado soma 43% contra 42% do petista, enquanto Zema registra 44% ante 41%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição aos pré-candidatos. Metade dos paulistas (51%) afirma que não votaria de jeito nenhum em Lula. Flávio Bolsonaro registra 43% de rejeição. Entre os demais nomes testados, apenas Aécio Neves supera a marca de 20%, com 21%.

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Os números também refletem a avaliação do governo federal no estado. Para 43% dos entrevistados, a gestão Lula é ruim ou péssima, enquanto 29% a classificam como ótima ou boa. Outros 26% consideram o governo regular. Quando questionados sobre aprovação da administração, 55% dizem desaprovar o presidente, contra 42% que aprovam.

A pesquisa também aponta um descompasso entre a expectativa do eleitor paulista e a percepção sobre o governo federal. Segundo o Datafolha, 63% afirmam que Lula fez por São Paulo menos do que esperavam, enquanto 22% avaliam que o presidente entregou o esperado e 11% consideram que ele fez mais do que imaginavam.

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Sobre a pesquisa

Realizada entre os dias 1º e 3 de julho, a pesquisa ouviu 1.608 eleitores em 71 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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