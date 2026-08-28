Como está o cenário para reeleição de governadores em 2026, segundo pesquisas Quaest
Pesquisas apontam para menor renovação de mandatos em outubro deste ano, após taxa histórica de sucesso em 2022
Passada a onda histórica de reeleições estaduais em 2022, quando 98% dos governadores que disputaram um segundo mandato foram vitoriosos, as pesquisas eleitorais apontam para uma taxa bem menor de continuidade em 2026. Os dados foram analisados por VEJA a partir da última rodada de levantamentos da Quaest, que divulgou 23 cenários nos estados ao longo desta semana.
Em outubro, dezenove governadores devem concorrer à reeleição, um a menos do que nas eleições de 2022 (veja as listas completas abaixo). No cenário atual, apenas em nove estados o candidato no cargo lidera as pesquisas em primeiro turno — há dois casos de empate técnico (Bahia e Mato Grosso) entre o incumbente e um rival, e outros cinco gestores aparecem na corrida em segundo lugar ou inferior.
Desde a última segunda-feira, 24, a Quaest divulgou as pesquisas para governador em 24 das 27 unidades da federação. Nos três estados restantes (Ceará, Pará e Piauí), os atuais governadores disputam a reeleição, mas as sondagens ainda não foram publicadas.
Governadores candidatos à reeleição e suas situações nas pesquisas, segundo a Quaest
- Acre: Mailza Assis (PP) — 2º lugar
- Amapá: Clécio Luís (União Brasil) — 2º lugar
- Amazonas: Roberto Cidade (União Brasil) — 2º lugar
- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) — empate em 1º lugar
- Ceará: Elmano de Freitas (PT) — pesquisa não divulgada
- Distrito Federal: Celina Leão (PP) — lidera
- Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB) — lidera
- Goiás: Daniel Vilela (MDB) — lidera
- Minas Gerais: Mateus Simões (PSD) — 4º lugar
- Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) — empate em 1º lugar
- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP) — lidera
- Pará: Hana Ghassan (MDB) — pesquisa não divulgada
- Paraíba: Lucas Ribeiro (PP) — lidera
- Pernambuco: Raquel Lyra (PSD) — lidera
- Piauí: Rafael Fonteles (PT) — pesquisa não divulgada
- Roraima: Soldado Sampaio (Republicanos) — segundo lugar
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) — lidera
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) — lidera
- Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD) — lidera
Governadores reeleitos em 2022
- Acre: Gladson Cameli (PP)
- Alagoas: Paulo Dantas (MDB)
- Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)
- Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)
- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)
- Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil, hoje no PSD)
- Maranhão: Carlos Brandão (PSB, hoje no MDB)
- Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil)
- Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)
- Pará: Helder Barbalho (MDB)
- Paraíba: João Azevedo (PSB)
- Paraná: Ratinho Júnior (PSD)
- Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL)
- Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)
- Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB, hoje no PSD)*
- Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil, hoje no PSD)
- Roraima: Antônio Denarium (PP, hoje no Republicanos)
- Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos)
*Eduardo Leite renunciou ao cargo visando à eleição presidencial, mas disputou novamente o governo gaúcho e venceu.