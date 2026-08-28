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Brasil

Como está o cenário para reeleição de governadores em 2026, segundo pesquisas Quaest

Pesquisas apontam para menor renovação de mandatos em outubro deste ano, após taxa histórica de sucesso em 2022

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h11 | Atualizado em 28 ago 2026, 15h45
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
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Como está o cenário para reeleição de governadores em 2026, segundo pesquisas Quaest Priorizar nos meus resultados Google

Passada a onda histórica de reeleições estaduais em 2022, quando 98% dos governadores que disputaram um segundo mandato foram vitoriosos, as pesquisas eleitorais apontam para uma taxa bem menor de continuidade em 2026. Os dados foram analisados por VEJA a partir da última rodada de levantamentos da Quaest, que divulgou 23 cenários nos estados ao longo desta semana.

Em outubro, dezenove governadores devem concorrer à reeleição, um a menos do que nas eleições de 2022 (veja as listas completas abaixo). No cenário atual, apenas em nove estados o candidato no cargo lidera as pesquisas em primeiro turno — há dois casos de empate técnico (Bahia e Mato Grosso) entre o incumbente e um rival, e outros cinco gestores aparecem na corrida em segundo lugar ou inferior.

Desde a última segunda-feira, 24, a Quaest divulgou as pesquisas para governador em 24 das 27 unidades da federação. Nos três estados restantes (Ceará, Pará e Piauí), os atuais governadores disputam a reeleição, mas as sondagens ainda não foram publicadas.

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Governadores candidatos à reeleição e suas situações nas pesquisas, segundo a Quaest

  • Acre: Mailza Assis (PP) — 2º lugar
  • Amapá: Clécio Luís (União Brasil) — 2º lugar
  • Amazonas: Roberto Cidade (União Brasil) — 2º lugar
  • Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) — empate em 1º lugar
  • Ceará: Elmano de Freitas (PT) — pesquisa não divulgada
  • Distrito Federal: Celina Leão (PP) — lidera
  • Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB) — lidera
  • Goiás: Daniel Vilela (MDB) — lidera
  • Minas Gerais: Mateus Simões (PSD) — 4º lugar
  • Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos) — empate em 1º lugar
  • Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP) — lidera
  • Pará: Hana Ghassan (MDB) — pesquisa não divulgada
  • Paraíba: Lucas Ribeiro (PP) — lidera
  • Pernambuco: Raquel Lyra (PSD) — lidera
  • Piauí: Rafael Fonteles (PT) — pesquisa não divulgada
  • Roraima: Soldado Sampaio (Republicanos) — segundo lugar
  • Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) — lidera
  • São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) — lidera
  • Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD) — lidera
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Governadores reeleitos em 2022

  • Acre: Gladson Cameli (PP)
  • Alagoas: Paulo Dantas (MDB)
  • Amazonas: Wilson Lima (União Brasil)
  • Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)
  • Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)
  • Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil, hoje no PSD)
  • Maranhão: Carlos Brandão (PSB, hoje no MDB)
  • Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil)
  • Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)
  • Pará: Helder Barbalho (MDB)
  • Paraíba: João Azevedo (PSB)
  • Paraná: Ratinho Júnior (PSD)
  • Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL)
  • Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)
  • Rio Grande do Sul: Eduardo Leite (PSDB, hoje no PSD)*
  • Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil, hoje no PSD)
  • Roraima: Antônio Denarium (PP, hoje no Republicanos)
  • Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos)

*Eduardo Leite renunciou ao cargo visando à eleição presidencial, mas disputou novamente o governo gaúcho e venceu.

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Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

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