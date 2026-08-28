Como está o cenário para reeleição de governadores em 2026, segundo pesquisas Quaest

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A onda histórica de reeleições estaduais de 2022, quando 98% dos governadores foram vitoriosos, parece não se repetir em 2026. Análise de pesquisas da Quaest revela que, dos 19 governadores que devem tentar um novo mandato, apenas nove lideram as intenções de voto no primeiro turno, indicando um cenário mais competitivo.

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Passada a onda histórica de reeleições estaduais em 2022, quando 98% dos governadores que disputaram um segundo mandato foram vitoriosos, as pesquisas eleitorais apontam para uma taxa bem menor de continuidade em 2026. Os dados foram analisados por VEJA a partir da última rodada de levantamentos da Quaest, que divulgou 23 cenários nos estados ao longo desta semana.

Em outubro, dezenove governadores devem concorrer à reeleição, um a menos do que nas eleições de 2022 (veja as listas completas abaixo). No cenário atual, apenas em nove estados o candidato no cargo lidera as pesquisas em primeiro turno — há dois casos de empate técnico (Bahia e Mato Grosso) entre o incumbente e um rival, e outros cinco gestores aparecem na corrida em segundo lugar ou inferior.

Desde a última segunda-feira, 24, a Quaest divulgou as pesquisas para governador em 24 das 27 unidades da federação. Nos três estados restantes (Ceará, Pará e Piauí), os atuais governadores disputam a reeleição, mas as sondagens ainda não foram publicadas.

Governadores candidatos à reeleição e suas situações nas pesquisas, segundo a Quaest

Acre : Mailza Assis (PP) — 2º lugar

: Mailza Assis (PP) — 2º lugar Amapá : Clécio Luís (União Brasil) — 2º lugar

: Clécio Luís (União Brasil) — 2º lugar Amazonas : Roberto Cidade (União Brasil) — 2º lugar

: Roberto Cidade (União Brasil) — 2º lugar Bahia : Jerônimo Rodrigues (PT) — empate em 1º lugar

: Jerônimo Rodrigues (PT) — empate em 1º lugar Ceará : Elmano de Freitas (PT) — pesquisa não divulgada

: Elmano de Freitas (PT) — pesquisa não divulgada Distrito Federal : Celina Leão (PP) — lidera

: Celina Leão (PP) — lidera Espírito Santo : Ricardo Ferraço (MDB) — lidera

: Ricardo Ferraço (MDB) — lidera Goiás : Daniel Vilela (MDB) — lidera

: Daniel Vilela (MDB) — lidera Minas Gerais : Mateus Simões (PSD) — 4º lugar

: Mateus Simões (PSD) — 4º lugar Mato Grosso : Otaviano Pivetta (Republicanos) — empate em 1º lugar

: Otaviano Pivetta (Republicanos) — empate em 1º lugar Mato Grosso do Sul : Eduardo Riedel (PP) — lidera

: Eduardo Riedel (PP) — lidera Pará : Hana Ghassan (MDB) — pesquisa não divulgada

: Hana Ghassan (MDB) — pesquisa não divulgada Paraíba : Lucas Ribeiro (PP) — lidera

: Lucas Ribeiro (PP) — lidera Pernambuco : Raquel Lyra (PSD) — lidera

: Raquel Lyra (PSD) — lidera Piauí : Rafael Fonteles (PT) — pesquisa não divulgada

: Rafael Fonteles (PT) — pesquisa não divulgada Roraima : Soldado Sampaio (Republicanos) — segundo lugar

: Soldado Sampaio (Republicanos) — segundo lugar Santa Catarina : Jorginho Mello (PL) — lidera

: Jorginho Mello (PL) — lidera São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) — lidera

Tarcísio de Freitas (Republicanos) — lidera Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD) — lidera

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Governadores reeleitos em 2022

Acre : Gladson Cameli (PP)

: Gladson Cameli (PP) Alagoas : Paulo Dantas (MDB)

: Paulo Dantas (MDB) Amazonas : Wilson Lima (União Brasil)

: Wilson Lima (União Brasil) Distrito Federal : Ibaneis Rocha (MDB)

: Ibaneis Rocha (MDB) Espírito Santo : Renato Casagrande (PSB)

: Renato Casagrande (PSB) Goiás : Ronaldo Caiado (União Brasil, hoje no PSD)

: Ronaldo Caiado (União Brasil, hoje no PSD) Maranhão : Carlos Brandão (PSB, hoje no MDB)

: Carlos Brandão (PSB, hoje no MDB) Mato Grosso : Mauro Mendes (União Brasil)

: Mauro Mendes (União Brasil) Minas Gerais : Romeu Zema (Novo)

: Romeu Zema (Novo) Pará : Helder Barbalho (MDB)

: Helder Barbalho (MDB) Paraíba : João Azevedo (PSB)

: João Azevedo (PSB) Paraná : Ratinho Júnior (PSD)

: Ratinho Júnior (PSD) Rio de Janeiro : Cláudio Castro (PL)

: Cláudio Castro (PL) Rio Grande do Norte : Fátima Bezerra (PT)

: Fátima Bezerra (PT) Rio Grande do Sul : Eduardo Leite (PSDB, hoje no PSD)*

: Eduardo Leite (PSDB, hoje no PSD)* Rondônia : Marcos Rocha (União Brasil, hoje no PSD)

: Marcos Rocha (União Brasil, hoje no PSD) Roraima : Antônio Denarium (PP, hoje no Republicanos)

: Antônio Denarium (PP, hoje no Republicanos) Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos)

*Eduardo Leite renunciou ao cargo visando à eleição presidencial, mas disputou novamente o governo gaúcho e venceu.

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Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022