Como está o cenário para a eleição no Distrito Federal, segundo nova pesquisa

Na reta final do primeiro turno de campanha, a governadora Celina Leão (PP) lidera a corrida à reeleição no Distrito Federal em 2026. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 29.

No primeiro turno, Celina Leão tem 47% das intenções de voto. Ela é seguida por Leandro Grass (PT), ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tem 26% do eleitorado distrital no levantamento.

Na sequência, aparecem a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB); o ex-ministro interino Ricardo Cappelli (PSB); e o advogado Kiko Caputo (Novo). Os candidatos Elisson (Agir), Professor Robson (PSTU), Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), juntos, atingiram 1% do eleitorado.

Considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos e nulos), Celina Leão chega a 52% do eleitorado e tem chance de vencer a reeleição já no primeiro turno de votação, que ocorre no próximo domingo, 4.

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Governador — Distrito Federal — 1º turno

Celina Leão (PP): 47%

Leandro Grass (PT): 26%

Paula Belmonte (PSDB): 10%

Ricardo Cappelli (PSB): 4%

Kiko Caputo (Novo): 1%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 5%

Em confronto direto no segundo turno, Celina Leão venceria Leandro Grass por 53% a 33% dos votos no Distrito Federal.

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Governador — Distrito Federal — 2º turno

Celina Leão (PP): 53%

Leandro Grass (PT): 33%

Nulo / Branco: 8%

NS / NR: 6%

Já na corrida ao Senado pelo Distrito Federal, lidera a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que disputa a vaga legislativa na mesma chapa da governadora Celina Leão. Em seguida, empatam tecnicamente a senadora Leila do Vôlei (PDT) e as deputadas federais Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT).

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Senador — Distrito Federal

Michelle Bolsonaro (PL): 27%

Leila do Vôlei (PDT): 18%

Bia Kicis (PL): 18%

Erika Kokay (PT): 16%

Sebastião Coelho (Novo): 11%

Ronaldo Fonseca (PSD): 1%

Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%

Tiago (Agir): 0%

Zanata (PSTU): 0%

Professor Guilherme Amorim (UP): 0%

David Horn (PCO): 0%

Marley (Avante): 0%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-04637/2026.

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