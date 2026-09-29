Como está o cenário para a eleição no Distrito Federal, segundo nova pesquisa
Celina Leão lidera com chance de reeleição no primeiro turno, indica levantamento Real Time Big Data; Michelle Bolsonaro é favorita ao Senado
Na reta final do primeiro turno de campanha, a governadora Celina Leão (PP) lidera a corrida à reeleição no Distrito Federal em 2026. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 29.
No primeiro turno, Celina Leão tem 47% das intenções de voto. Ela é seguida por Leandro Grass (PT), ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tem 26% do eleitorado distrital no levantamento.
Na sequência, aparecem a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB); o ex-ministro interino Ricardo Cappelli (PSB); e o advogado Kiko Caputo (Novo). Os candidatos Elisson (Agir), Professor Robson (PSTU), Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), juntos, atingiram 1% do eleitorado.
Considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos e nulos), Celina Leão chega a 52% do eleitorado e tem chance de vencer a reeleição já no primeiro turno de votação, que ocorre no próximo domingo, 4.
Governador — Distrito Federal — 1º turno
- Celina Leão (PP): 47%
- Leandro Grass (PT): 26%
- Paula Belmonte (PSDB): 10%
- Ricardo Cappelli (PSB): 4%
- Kiko Caputo (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 5%
Em confronto direto no segundo turno, Celina Leão venceria Leandro Grass por 53% a 33% dos votos no Distrito Federal.
Governador — Distrito Federal — 2º turno
- Celina Leão (PP): 53%
- Leandro Grass (PT): 33%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 6%
Já na corrida ao Senado pelo Distrito Federal, lidera a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que disputa a vaga legislativa na mesma chapa da governadora Celina Leão. Em seguida, empatam tecnicamente a senadora Leila do Vôlei (PDT) e as deputadas federais Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT).
Senador — Distrito Federal
- Michelle Bolsonaro (PL): 27%
- Leila do Vôlei (PDT): 18%
- Bia Kicis (PL): 18%
- Erika Kokay (PT): 16%
- Sebastião Coelho (Novo): 11%
- Ronaldo Fonseca (PSD): 1%
- Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%
- Tiago (Agir): 0%
- Zanata (PSTU): 0%
- Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
- David Horn (PCO): 0%
- Marley (Avante): 0%
- Nulo/Branco: 4%
- NS/NR: 4%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-04637/2026.