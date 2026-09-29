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Como está o cenário para a eleição no Distrito Federal, segundo nova pesquisa

Celina Leão lidera com chance de reeleição no primeiro turno, indica levantamento Real Time Big Data; Michelle Bolsonaro é favorita ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 09h27 | Atualizado em 29 set 2026, 10h14
Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass (Matheus Borges/Agência Brasília | Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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Na reta final do primeiro turno de campanha, a governadora Celina Leão (PP) lidera a corrida à reeleição no Distrito Federal em 2026. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta terça-feira, 29.

No primeiro turno, Celina Leão tem 47% das intenções de voto. Ela é seguida por Leandro Grass (PT), ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que tem 26% do eleitorado distrital no levantamento.

Na sequência, aparecem a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB); o ex-ministro interino Ricardo Cappelli (PSB); e o advogado Kiko Caputo (Novo). Os candidatos Elisson (Agir), Professor Robson (PSTU), Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO), juntos, atingiram 1% do eleitorado.

Considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos e nulos), Celina Leão chega a 52% do eleitorado e tem chance de vencer a reeleição já no primeiro turno de votação, que ocorre no próximo domingo, 4.

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Governador — Distrito Federal — 1º turno

  • Celina Leão (PP): 47%
  • Leandro Grass (PT): 26%
  • Paula Belmonte (PSDB): 10%
  • Ricardo Cappelli (PSB): 4%
  • Kiko Caputo (Novo): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS / NR: 5%

Em confronto direto no segundo turno, Celina Leão venceria Leandro Grass por 53% a 33% dos votos no Distrito Federal.

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Governador — Distrito Federal — 2º turno

  • Celina Leão (PP): 53%
  • Leandro Grass (PT): 33%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 6%

Já na corrida ao Senado pelo Distrito Federal, lidera a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que disputa a vaga legislativa na mesma chapa da governadora Celina Leão. Em seguida, empatam tecnicamente a senadora Leila do Vôlei (PDT) e as deputadas federais Bia Kicis (PL) e Erika Kokay (PT).

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Senador — Distrito Federal

  • Michelle Bolsonaro (PL): 27%
  • Leila do Vôlei (PDT): 18%
  • Bia Kicis (PL): 18%
  • Erika Kokay (PT): 16%
  • Sebastião Coelho (Novo): 11%
  • Ronaldo Fonseca (PSD): 1%
  • Guto Felício dos Santos (PSDB): 1%
  • Tiago (Agir): 0%
  • Zanata (PSTU): 0%
  • Professor Guilherme Amorim (UP): 0%
  • David Horn (PCO): 0%
  • Marley (Avante): 0%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS/NR: 4%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-04637/2026.

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