Como está a embaralhada disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa
Cleitinho tem ampla dianteira no primeiro turno e vantagens acirradas no segundo; corrida ao Senado é pulverizada entre PT, PL e centro
O primeiro turno das eleições estaduais ocorre daqui a exatamente uma semana, e a disputa pelo governo de Minas Gerais é acirrada e passa longe de uma definição clara. No retrato atual da corrida, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é favorito no primeiro turno e lidera com margem apertada os cenários de confronto direto, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta segunda-feira, 28.
No primeiro turno, Cleitinho Azevedo aparece na liderança com 38% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 20% do eleitorado mineiro.
Na terceira posição, empatam tecnicamente Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte; Mateus Simões (PSD), atual governador; Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Fiemg; e Gabriel Azevedo (MDB), vereador na capita mineira.
Ben Mendes (Missão) tem 2% das intenções de voto, seguido por Indira Xavier (UP), com 1%. Os candidatos Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, pontuam 1% na pesquisa.
Governador — Minas Gerais — 1º turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 38%
- Patrus Ananias (PT): 20%
- Alexandre Kalil (PDT): 9%
- Mateus Simões (PSD): 8%
- Flávio Roscoe (PL): 8%
- Gabriel (MDB): 5%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Indira Xavier (UP): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 4%
As simulações de segundo turno reforçam o embaralhamento das intenções de voto dos mineiros. Cleitinho venceria todos os cenários contra os principais rivais, tendo em Patrus Ananias o adversário mais forte na segunda rodada de votação; o deputado petista empataria com Simões e Kalil, e este último seria derrotado pelo atual governador em confronto direto.
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 48%
- Alexandre Kalil (PDT): 35%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 7%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)
- Mateus Simões (PSD): 40%
- Alexandre Kalil (PDT): 35%
- Nulo / Branco: 13%
- NS / NR: 12%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)
- Alexandre Kalil (PDT): 40%
- Patrus Ananias (PT): 39%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 10%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
- Mateus Simões (PSD): 38%
- Nulo / Branco: 10%
- NS / NR: 7%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
- Patrus Ananias (PT): 41%
- Nulo / Branco: 8%
- NS / NR: 5%
Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 6)
- Mateus Simões (PSD): 39%
- Patrus Ananias (PT): 36%
- Nulo / Branco: 11%
- NS / NR: 14%
Na corrida ao Senado por Minas Gerais, lidera a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), em disputa também marcada pela pulverização de votos. Abaixo da petista vêm o deputado federal Domingos Sávio (PL); o senador Carlos Viana (PSD); o ex-governador Aécio Neves (PSDB); e o ex-deputado Marcelo Aro (PP).
Senador — Minas Gerais
- Marília Campos (PT): 19%
- Domingos Sávio (PL): 16%
- Carlos Viana (PSD): 16%
- Aécio Neves (PSDB): 12%
- Marcelo Aro (PP): 11%
- Áurea Carolina (PSOL): 8%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 7%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03351/2026.