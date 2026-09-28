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Como está a embaralhada disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa

Cleitinho tem ampla dianteira no primeiro turno e vantagens acirradas no segundo; corrida ao Senado é pulverizada entre PT, PL e centro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h02
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões, os candidatos que lideram as intenções de voto para o governo de Minas Gerais (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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O primeiro turno das eleições estaduais ocorre daqui a exatamente uma semana, e a disputa pelo governo de Minas Gerais é acirrada e passa longe de uma definição clara. No retrato atual da corrida, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é favorito no primeiro turno e lidera com margem apertada os cenários de confronto direto, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta segunda-feira, 28.

No primeiro turno, Cleitinho Azevedo aparece na liderança com 38% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Patrus Ananias (PT), que tem 20% do eleitorado mineiro.

Na terceira posição, empatam tecnicamente Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte; Mateus Simões (PSD), atual governador; Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Fiemg; e Gabriel Azevedo (MDB), vereador na capita mineira.

Ben Mendes (Missão) tem 2% das intenções de voto, seguido por Indira Xavier (UP), com 1%. Os candidatos Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, pontuam 1% na pesquisa.

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Governador — Minas Gerais — 1º turno

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 38%
  • Patrus Ananias (PT): 20%
  • Alexandre Kalil (PDT): 9%
  • Mateus Simões (PSD): 8%
  • Flávio Roscoe (PL): 8%
  • Gabriel (MDB): 5%
  • Ben Mendes (Missão): 2%
  • Indira Xavier (UP): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 4%

As simulações de segundo turno reforçam o embaralhamento das intenções de voto dos mineiros. Cleitinho venceria todos os cenários contra os principais rivais, tendo em Patrus Ananias o adversário mais forte na segunda rodada de votação; o deputado petista empataria com Simões e Kalil, e este último seria derrotado pelo atual governador em confronto direto.

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 1)

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 48%
  • Alexandre Kalil (PDT): 35%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 7%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 2)

  • Mateus Simões (PSD): 40%
  • Alexandre Kalil (PDT): 35%
  • Nulo / Branco: 13%
  • NS / NR: 12%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 3)

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  • Alexandre Kalil (PDT): 40%
  • Patrus Ananias (PT): 39%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 10%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 4)

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 45%
  • Mateus Simões (PSD): 38%
  • Nulo / Branco: 10%
  • NS / NR: 7%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 5)

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  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 46%
  • Patrus Ananias (PT): 41%
  • Nulo / Branco: 8%
  • NS / NR: 5%

Governador — Minas Gerais — 2º turno (cenário 6)

  • Mateus Simões (PSD): 39%
  • Patrus Ananias (PT): 36%
  • Nulo / Branco: 11%
  • NS / NR: 14%

Na corrida ao Senado por Minas Gerais, lidera a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), em disputa também marcada pela pulverização de votos. Abaixo da petista vêm o deputado federal Domingos Sávio (PL); o senador Carlos Viana (PSD); o ex-governador Aécio Neves (PSDB); e o ex-deputado Marcelo Aro (PP).

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Senador — Minas Gerais

  • Marília Campos (PT): 19%
  • Domingos Sávio (PL): 16%
  • Carlos Viana (PSD): 16%
  • Aécio Neves (PSDB): 12%
  • Marcelo Aro (PP): 11%
  • Áurea Carolina (PSOL): 8%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MG-03351/2026.

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