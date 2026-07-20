Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo o Paraná Pesquisas
Governadora Celina Leão é favorita à reeleição, indica levantamento publicado nesta segunda-feira, 20
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa pela reeleição em todos os cenários de primeiro turno para 2026. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo instituto Paraná Pesquisas.
Conforme a pesquisa, nos dois cenários simulados, Celina Leão varia de 34,6% a 45,9% das intenções de voto no primeiro turno. Na primeira sondagem, o segundo colocado é o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), com 28,1% do eleitorado; na segunda hipótese, sem Arruda, a vice-liderança fica com o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT), com 16,3% dos votos.
Outros nomes que aparecem na pesquisa são Ricardo Cappelli (PSB), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paula Belmonte (PSDB), deputada distrital; e Kiko Caputo (Novo), ex-presidente da OAB do Distrito Federal.
Governador — Distrito Federal — 1º turno (cenário 1)
- Celina Leão: 34,6%
- José Arruda: 28,1%
- Leandro Grass: 11,9%
- Ricardo Cappelli: 4,5%
- Paula Belmonte: 3,6%
- Kiko Caputo: 1,3%
- Não sabe/ Não opinou: 6,8%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,1%
Governador — Distrito Federal — 1º turno (cenário 2)
- Celina Leão: 45,9%
- Leandro Grass: 16,3%
- Paula Belmonte: 7,2%
- Ricardo Cappelli: 5,7%
- Kiko Caputo: 2,6%
- Não sabe/ Não opinou: 8,6%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,7%
Amiga próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Celina Leão assumiu o governo distrital em 30 de março deste ano após o titular, Ibaneis Rocha (MDB), renunciar para se candidatar ao Senado. Em julho, o ex-governador anunciou sua desistência da corrida eleitoral em 2026, justificando a decisão como um desejo de focar na vida pessoal e se afastar da política.
Arruda e Celina são os mais rejeitados ao governo do DF, indica pesquisa
O ex-governador José Arruda lidera o ranking de rejeição eleitoral no Distrito Federal, sendo considerado opção inviável para 27,9% dos eleitores distritais. Em seguida, aparece Celina Leão, alternativa rejeitada por 26,3% dos entrevistados.
Rejeição eleitoral — Governador — Distrito Federal
- José Arruda: 27,9%
- Celina Leão: 26,3%
- Leandro Grass: 16,2%
- Kiko Caputo: 13,7%
- Paula Belmonte: 13,5%
- Ricardo Cappelli: 13,4%
- Não sabe/ Não opinou: 15,3%
- Poderia votar em todos: 6,9%
O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores no Distrito Federal entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-01326/2026.