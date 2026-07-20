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Brasil

Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal, segundo o Paraná Pesquisas

Governadora Celina Leão é favorita à reeleição, indica levantamento publicado nesta segunda-feira, 20

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 08h57 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h59
NO EPICENTRO - Celina Leão e Ibaneis Rocha: ele foi afastado do governo e ela, vice, assumiu durante a crise
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) -  (Renato Alves/Agência Brasília/.)
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa pela reeleição em todos os cenários de primeiro turno para 2026. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Conforme a pesquisa, nos dois cenários simulados, Celina Leão varia de 34,6% a 45,9% das intenções de voto no primeiro turno. Na primeira sondagem, o segundo colocado é o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), com 28,1% do eleitorado; na segunda hipótese, sem Arruda, a vice-liderança fica com o ex-deputado distrital Leandro Grass (PT), com 16,3% dos votos.

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Outros nomes que aparecem na pesquisa são Ricardo Cappelli (PSB), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paula Belmonte (PSDB), deputada distrital; e Kiko Caputo (Novo), ex-presidente da OAB do Distrito Federal.

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Governador — Distrito Federal — 1º turno (cenário 1)

  • Celina Leão: 34,6%
  • José Arruda: 28,1%
  • Leandro Grass: 11,9%
  • Ricardo Cappelli: 4,5%
  • Paula Belmonte: 3,6%
  • Kiko Caputo: 1,3%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,1%

Governador — Distrito Federal — 1º turno (cenário 2)

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  • Celina Leão: 45,9%
  • Leandro Grass: 16,3%
  • Paula Belmonte: 7,2%
  • Ricardo Cappelli: 5,7%
  • Kiko Caputo: 2,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 8,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,7%

Amiga próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Celina Leão assumiu o governo distrital em 30 de março deste ano após o titular, Ibaneis Rocha (MDB), renunciar para se candidatar ao Senado. Em julho, o ex-governador anunciou sua desistência da corrida eleitoral em 2026, justificando a decisão como um desejo de focar na vida pessoal e se afastar da política.

Arruda e Celina são os mais rejeitados ao governo do DF, indica pesquisa

O ex-governador José Arruda lidera o ranking de rejeição eleitoral no Distrito Federal, sendo considerado opção inviável para 27,9% dos eleitores distritais. Em seguida, aparece Celina Leão, alternativa rejeitada por 26,3% dos entrevistados.

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Rejeição eleitoral — Governador — Distrito Federal

  • José Arruda: 27,9%
  • Celina Leão: 26,3%
  • Leandro Grass: 16,2%
  • Kiko Caputo: 13,7%
  • Paula Belmonte: 13,5%
  • Ricardo Cappelli: 13,4%
  • Não sabe/ Não opinou: 15,3%
  • Poderia votar em todos: 6,9%

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores no Distrito Federal entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-01326/2026.

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