Como está a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo a última pesquisa Quaest

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Pesquisa Quaest revela que Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga a corrida pelo Governo de Minas Gerais, atingindo 54% dos votos válidos. O resultado sugere uma possível decisão em primeiro turno, com Patrus Ananias (PT) em segundo lugar. Entenda os detalhes do levantamento.

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Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, mostra a liderança isolada de Cleitinho Azevedo (Republicanos) na corrida pelo Governo de Minas Gerais. O senador aparece com 54% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado, Patrus Ananias (PT), chegou a 23%. Com o resultado, a eleição mineira para governo estadual pode ser decidida em 1º turno. Os números do levantamento em território mineiro são:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%

Patrus Ananias (PT): 23%

Alexandre Kalil (PDT): 10%

Flávio Roscoe (PL): 6%

Mateus Simões (PSD): 4%

Gabriel (MDB): 2%

Ben Mendes (Missão): 1%

Professor Túlio Lopes (PCB): 0

Henrique Áreas (PCO): 0

Indira Xavier (UP): 0

Rafael Duda (PSTU): 0

A Quaest ouviu 3.204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

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