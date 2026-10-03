Como está a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo a última pesquisa Quaest
São 11 candidatos em território mineiro na disputa pela Cidade Administrativa
Pesquisa Quaest divulgada na tarde deste sábado, 3, mostra a liderança isolada de Cleitinho Azevedo (Republicanos) na corrida pelo Governo de Minas Gerais. O senador aparece com 54% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado, Patrus Ananias (PT), chegou a 23%. Com o resultado, a eleição mineira para governo estadual pode ser decidida em 1º turno. Os números do levantamento em território mineiro são:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%
- Patrus Ananias (PT): 23%
- Alexandre Kalil (PDT): 10%
- Flávio Roscoe (PL): 6%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Gabriel (MDB): 2%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 0
- Henrique Áreas (PCO): 0
- Indira Xavier (UP): 0
- Rafael Duda (PSTU): 0
A Quaest ouviu 3.204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.