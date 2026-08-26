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Brasil

Como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro em dezoito estados, segundo pesquisa Quaest

Pesquisas indicam favoritismo pelo petista no Nordeste e pelo senador no Sul e Centro-Oeste; cenário é de empate técnico em nove estados

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h36 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro  (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Waldemir Barreto/Agência Senado/Divulgação)
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Como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro em dezoito estados, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A seis semanas da eleição presidencial de 2026, o cenário da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é de incerteza em boa parte do território nacional. É o que indica uma série de pesquisas publicadas pela Quaest desde a última segunda-feira, 24, em dezessete estados e no Distrito Federal.

Em nove estados, incluindo os três maiores colégios eleitorais do Brasil — São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro –, a situação é de empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O petista é favorito em cinco UFs, com ampla base eleitoral no Nordeste, enquanto o senador lidera em quatro estados no Sul e Centro-Oeste.

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A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais na pesquisa de São Paulo e em 3 pontos percentuais para os demais estados. Confira, a seguir, como está o cenário de primeiro turno entre os principais candidatos em 18 das 27 unidades da federação:

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São Paulo*

  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Lula (PT): 29%
  • Outros: 15%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
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Rio de Janeiro*

  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Lula (PT): 29%
  • Outros: 8%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Minas Gerais*

  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Lula (PT): 30%
  • Outros: 14%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Distrito Federal*

  • Lula (PT): 28%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 26%
  • Outros: 24%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
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Mato Grosso

  • Flávio Bolsonaro (PL): 43%
  • Lula (PT): 26%
  • Outros: 11%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

Mato Grosso do Sul*

  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Lula (PT): 27%
  • Outros: 17%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Pernambuco

  • Lula (PT): 54%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 19%
  • Outros: 7%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
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Maranhão

  • Lula (PT): 58%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 20%
  • Outros: 6%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 5%

Paraíba

  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 21%
  • Outros: 8%
  • Indecisos: 8%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Alagoas

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29%
  • Outros: 6%
  • Indecisos: 11%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
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Rio Grande do Norte

  • Lula (PT): 54%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 20%
  • Outros: 6%
  • Indecisos: 9%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Paraná

  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Lula (PT): 23%
  • Outros: 12%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Rio Grande do Sul*

  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Lula (PT): 28%
  • Outros: 10%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
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Santa Catarina

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 20%
  • Outros: 14%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Amazonas*

  • Lula (PT): 38%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Outros: 10%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Tocantins*

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Outros: 16%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 5%

Rondônia

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Lula (PT): 25%
  • Outros: 11%
  • Indecisos: 12%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Amapá*

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Outros: 9%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

*Empate técnico dentro da margem de erro.

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Quaest
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