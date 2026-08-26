Como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro em dezoito estados, segundo pesquisa Quaest
Pesquisas indicam favoritismo pelo petista no Nordeste e pelo senador no Sul e Centro-Oeste; cenário é de empate técnico em nove estados
A seis semanas da eleição presidencial de 2026, o cenário da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é de incerteza em boa parte do território nacional. É o que indica uma série de pesquisas publicadas pela Quaest desde a última segunda-feira, 24, em dezessete estados e no Distrito Federal.
Em nove estados, incluindo os três maiores colégios eleitorais do Brasil — São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro –, a situação é de empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O petista é favorito em cinco UFs, com ampla base eleitoral no Nordeste, enquanto o senador lidera em quatro estados no Sul e Centro-Oeste.
A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais na pesquisa de São Paulo e em 3 pontos percentuais para os demais estados. Confira, a seguir, como está o cenário de primeiro turno entre os principais candidatos em 18 das 27 unidades da federação:
São Paulo*
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Lula (PT): 29%
- Outros: 15%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Rio de Janeiro*
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Lula (PT): 29%
- Outros: 8%
- Indecisos: 16%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Minas Gerais*
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Lula (PT): 30%
- Outros: 14%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
Distrito Federal*
- Lula (PT): 28%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Outros: 24%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Mato Grosso
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Lula (PT): 26%
- Outros: 11%
- Indecisos: 14%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 6%
Mato Grosso do Sul*
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Lula (PT): 27%
- Outros: 17%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Pernambuco
- Lula (PT): 54%
- Flávio Bolsonaro (PL): 19%
- Outros: 7%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
Maranhão
- Lula (PT): 58%
- Flávio Bolsonaro (PL): 20%
- Outros: 6%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 5%
Paraíba
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 21%
- Outros: 8%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Alagoas
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Outros: 6%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Rio Grande do Norte
- Lula (PT): 54%
- Flávio Bolsonaro (PL): 20%
- Outros: 6%
- Indecisos: 9%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Paraná
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Lula (PT): 23%
- Outros: 12%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Rio Grande do Sul*
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Lula (PT): 28%
- Outros: 10%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Santa Catarina
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 20%
- Outros: 14%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
Amazonas*
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Outros: 10%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Tocantins*
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Outros: 16%
- Indecisos: 10%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 5%
Rondônia
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 25%
- Outros: 11%
- Indecisos: 12%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Amapá*
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Outros: 9%
- Indecisos: 14%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
*Empate técnico dentro da margem de erro.