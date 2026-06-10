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Brasil

Como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após novo tarifaço dos EUA, segundo pesquisa Genial/Quaest

Levantamento publicado nesta quarta indica que ameaça de taxação dos EUA e Caso Master continuam pressionando a campanha do senador

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 10 jun 2026, 10h05
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após novo tarifaço dos EUA, segundo pesquisa Genial/Quaest Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial com 44% das intenções de voto no segundo turno contra 38% do senador Flávio Bolsonaro. A nova pesquisa nacional Genial/Quaest foi publicada nesta quarta-feira, 10.

Desde a pesquisa Genial/Quaest anterior, publicada em maio, Lula cresceu 2 pontos percentuais no segundo turno e Flávio Bolsonaro recuou 3 pontos percentuais. O levantamento divulgado hoje é o primeiro realizado em escopo nacional após o governo dos Estados Unidos anunciar, em 2 de junho, a possibilidade de um novo tarifaço contra importações brasileiras.

Presidente — 2º turno (cenário 1)

Siga
  • Lula (PT): 44% (eram 42% em maio)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38% (eram 41%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14% (não variou)
  • Indecisos: 4% (eram 3%)

No mesmo período, nas simulações de confronto direto, Lula oscilou 1 ponto para cima contra os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), consolidando uma margem de até 10 pontos de vantagem contra ambos. O presidente manteve-se estável contra o ativista Renan Santos (Missão), que cresceu e reduziu a distância de 17 para 14 pontos.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Presidente — 2º turno (cenário 2)

  • Lula (PT): 45% (eram 44%)
  • Romeu Zema (Novo): 35% (eram 37%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17% (eram 15%)
  • Indecisos: 3% (eram 4%)
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Presidente — 2º turno (cenário 3)

  • Lula (PT): 45% (eram 44%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 35% (não variou)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16% (eram 17%)
  • Indecisos: 4% (não variou)

Presidente — 2º turno (cenário 4)

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  • Lula (PT): 45% (não variou)
  • Renan Santos (Missã0): 31% (eram 28%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20% (eram 22%)
  • Indecisos: 4% (eram 5%)

Já no primeiro turno, Lula tem até 10 pontos percentuais de dianteira sobre Flávio Bolsonaro — o petista manteve os 39% de intenções de voto registrados em maio, enquanto o senador caiu 4 pontos e chegou a 29% do eleitorado. O cenário pouco mudou para os demais presidenciáveis, que agora pontuam entre 0% e 3% na pesquisa.

Presidente — 1º turno (cenário único)

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  • Lula (PT): 39% (não variou)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 33%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%)
  • Aécio Neves (PSDB): 2% (não havia sido testado)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 4%)
  • Augusto Cury (Avante): 1% (não variou)
  • Joaquim Barbosa (DC): 1% (não havia sido testado)
  • Samara Martins (UP): 1% (não variou)
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0% (não havia sido testado)
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Heró Bezerra (PRTB): 0%
  • Indecisos: 10% (eram 5%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 9% (eram 10%)

Caso ‘Dark Horse’ continua a pressionar Flávio, e Lula sai por cima no embate com Trump

Os números indicam que dois episódios recentes na política brasileira abriram na campanha de Flávio Bolsonaro uma sangria difícil de estancar: as revelações de que o senador buscou apoio de Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, e a ameaça de um novo tarifaço pelos EUA após visita dos filhos de Jair Bolsonaro ao presidente Donald Trump.

Para 58% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro pode estar escondendo algum envolvimento ilegal no escândalo do Master — chega a 60% a parcela que considera “suspeitas” as conversas entre Flávio e Vorcaro, e 62% acreditam que o senador já sabia das suspeitas de corrupção envolvendo o banco. O pedido de dinheiro ao banqueiro, segundo 65% dos entrevistados, foi um erro que deveria ter sido evitado.

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Já em relação ao tarifaço, Flávio é apontado na pesquisa como o principal culpado pela possível sobretaxa americana, e predomina o apoio à atuação de Lula contra a medida. Ao todo, 47% dos eleitores dizem concordar com o petista quando este responsabiliza o senador pela ameaça dos EUA, ao passo que 35% afirmam estar ao lado de Flávio, que teria pedido a Trump para não impor a nova sobretaxa.

Na mesma toada, 46% concordam com Lula que as novas tarifas seriam uma retaliação dos EUA ao Pix (que ameaça sistemas de pagamento das big techs americanas), enquanto 36% dão razão a Flávio e acreditam que o tarifaço teria o petista como alvo principal. Questionados sobre quem melhor representa o patriotismo e os interesses brasileiros, 47% respondem que seria Lula e 37% preferem Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07661/2026.

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