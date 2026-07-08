Como está a disputa entre primos pelo governo do Maranhão, segundo pesquisa

O ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), lidera a disputa pelo governo do Maranhão contra o ex-secretário estadual Orleans Brandão (MDB). A pesquisa eleitoral Real Time Big Data foi publicada nesta quarta-feira, 8.

No primeiro turno, Eduardo Braide tem 44% das intenções de voto contra 31% de Orleans Brandão. Na sequência, aparecem o ex-senador Roberto Rocha (Novo), o vice-governador Felipe Camarão (PT), o engenheiro Enilton Rodrigues (PSOL) e o empresário André Luís (Missão).

Herdeiros de influentes clãs políticos no Maranhão, os principais rivais na disputa estadual são primos. Orleans Brandão, cujo nome completo é Carlos Orleans Braide Brandão, é sobrinho do atual governador, Carlos Brandão (MDB), e filho de Maria do Socorro Braide, que é prima de Carlos Braide, pai de Eduardo Braide.

Governador do Maranhão — 1º turno (cenário único)

Eduardo Braide (PSD): 44%

Orleans Brandão (MDB): 31%

Roberto Rocha (Novo): 9%

Felipe Camarão (PT): 9%

Enilton Rodrigues (Psol): 2%

André Luís (Missão): 1%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

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No segundo turno, Braide lidera contra Orleans Brandão por 52% a 38% das intenções de voto. Em todos os cenários simulados, o ex-prefeito de São Luís e o ex-secretário de Assuntos Municipalistas derrotariam os demais pré-candidatos, enquanto Camarão e Rocha empatariam virtualmente com 33% do eleitorado cada.

Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 1)

Eduardo Braide (PSD): 52%

Orleans Brandão (MDB): 38%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 6%

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Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 2)

Eduardo Braide (PSD): 62%

Felipe Camarão (PT): 22%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 10%

Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 3)

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Eduardo Braide (PSD): 58%

Roberto Rocha (Novo): 25%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 9%

Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 4)

Orleans Brandão (MDB): 56%

Felipe Camarão (PT): 24%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 13%

Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 5)

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Orleans Brandão (MDB): 52%

Roberto Rocha (Novo): 30%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/não respondeu: 9%

Governador do Maranhão — 2º turno (cenário 6)

Felipe Camarão (PT): 33%

Roberto Rocha (Novo): 33%

Nulo/Branco: 15%

Não sabe/não respondeu: 19%

Duarte Júnior, Roseana Sarney e Weverton Rocha são favoritos ao Senado

Ainda conforme a pesquisa Real Time Big Data, três nomes encabeçam a corrida ao Senado pelo Maranhão: os deputados federais Duarte Júnior (Avante) e Roseana Sarney (MDB) e o senador Weverton Rocha (PDT), candidato à reeleição.

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Nos dois cenários simulados, Duarte Júnior tem 14% dos votos, seguido por Roseana e Weverton, ambos com 13% do eleitorado. Governadora do Maranhão por quatro mandatos, a filha do ex-presidente José Sarney (MDB) ocupa cargos políticos de forma ininterrupta desde 1991 e pode retornar ao Senado após dezoito anos.

A outra senadora que disputa a reeleição em 2026, Eliziane Gama (PT), aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, varia entre a terceira e a quarta posição nas sondagens. Nas duas simulações, a petista oscila de 10% a 11% das intenções de voto.

Senador pelo Maranhão (cenário 1)

Duarte Jr. (Avante): 14%

Roseana Sarney (MDB): 13%

Weverton Rocha (PDT): 13%

Roberto Rocha (Novo): 11%

Eliziane Gama (PT): 10%

Lahesio Bonfim (Novo): 10%

André Fufuca (PP): 10%

Cesar Pires (PSD): 2%

Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza): 2%

Antonia Cariongo (PSOL): 1%

Franklin Douglas (PSOL): 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 7%

Senador pelo Maranhão (cenário 2)

Duarte Jr. (Avante): 14%

Roseana Sarney (MDB): 13%

Weverton Rocha (PDT): 13%

Roberto Rocha (Novo): 11%

Eliziane Gama (PT): 11%

Lahesio Bonfim (Novo): 10%

Pedro Lucas Fernandes (União): 9%

Cesar Pires (PSD): 2%

Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza): 2%

Antonia Cariongo (PSOL): 1%

Franklin Douglas (PSOL): 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 7%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MA-04311/2026.