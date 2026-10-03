Como está a disputa entre Paes e Ruas pelo governo do Rio na última pesquisa Datafolha

Ler Resumo





O Datafolha divulgou a última pesquisa para o governo do Rio em 2026, mostrando Eduardo Paes (PSD) na liderança. Em dois cenários, com e sem Anthony Garotinho (Republicanos), Paes atinge 46% e 49% dos votos válidos, respectivamente. O levantamento, contratado pela TV Globo e Folha de S.Paulo, ouviu 4.006 eleitores.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O instituto Datafolha divulgou neste sábado, 3, o último levantamento na corrida pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. De acordo com os números, Eduardo Paes (PSD) aparece com 46% dos votos válidos em um primeiro cenário. No segundo cenário de votos válidos, o indicativo é de que o ex-prefeito do Rio possa chegar a 49%. Foram apresentados duas possibilidades, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:

Cenário com Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 46%

Douglas Ruas (PL): 38%

Anthony Garotinho (Republicanos): 7%

William Siri (PSOL): 4%

Coronel Busnello (Missão): 2%

André Marinho (Novo): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Cenário sem Garotinho

Eduardo Paes (PSD): 49%

Douglas Ruas (PL): 40%

William Siri (PSOL): 4%

André Marinho (Novo): 2%

Coronel Busnello (Missão): 2%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Juliete (UP): 1%

Luan Monteiro (PCO): 1%

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 4.006 eleitores neste sábado, 3. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01708-2026.