Como está a disputa entre Paes e Ruas pelo governo do Rio na última pesquisa Datafolha
Estado tem dois cenários -- com e sem Anthony Garotinho -- que está em disputa judicial para conseguir validar sua candidatura
O instituto Datafolha divulgou neste sábado, 3, o último levantamento na corrida pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. De acordo com os números, Eduardo Paes (PSD) aparece com 46% dos votos válidos em um primeiro cenário. No segundo cenário de votos válidos, o indicativo é de que o ex-prefeito do Rio possa chegar a 49%. Foram apresentados duas possibilidades, com e sem o Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa, que a defesa diz ter sido cumprida. Os números divulgados são:
Cenário com Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 46%
- Douglas Ruas (PL): 38%
- Anthony Garotinho (Republicanos): 7%
- William Siri (PSOL): 4%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- André Marinho (Novo): 1%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
Cenário sem Garotinho
- Eduardo Paes (PSD): 49%
- Douglas Ruas (PL): 40%
- William Siri (PSOL): 4%
- André Marinho (Novo): 2%
- Coronel Busnello (Missão): 2%
- Cyro Garcia (PSTU): 1%
- Juliete (UP): 1%
- Luan Monteiro (PCO): 1%
Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 4.006 eleitores neste sábado, 3. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01708-2026.