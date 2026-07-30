Como está a disputa entre lulismo e bolsonarismo pelo governo do RS, segundo pesquisa Quaest

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A pesquisa Genial/Quaest revela um cenário de empate técnico na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul. Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) lideram no primeiro turno e em simulações de segundo turno. A alta taxa de indecisos (31%) indica que a disputa ainda está aberta e promete reviravoltas.

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A praticamente dois meses das eleições estaduais, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Luciano Zucco (PL) empatam em todos os cenários na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul. A nova pesquisa Genial/Quaest foi divulgada nesta quinta-feira, 30.

No primeiro turno, Juliana Brizola tem 24% das intenções de voto contra 22% de Luciano Zucco, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 3 pontos. A pedetista concorre com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o deputado federal é aliado próximo de Flávio Bolsonaro e atuou como líder da oposição na Câmara.

Em segundo lugar, empatam o vice-governador Gabriel Souza (MDB), o ex-prefeito Marcelo Maranata (PSDB) e os professores sindicalistas Cesar Pontes (PCO) e Rejane Oliveira (PSTU), e a nutricionista Priscila Voigt (UP) não pontuou no levantamento.

Na corrida ao Palácio Piratini, no entanto, quem impera é a indecisão. Os eleitores que se declararam indecisos representam 31% do total — somando-se estes com os votos brancos e nulos, a parcela do eleitorado gaúcho que não tem candidato chega a 43% de todos os entrevistados.

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Governador — Rio Grande do Sul — 1º turno (cenário único)

Juliana Brizola (PDT): 24%

Luciano Zucco (PL): 22%

Gabriel Souza (MDB): 6%

Marcelo Maranata (PSDB): 3%

Cesar Pontes (PCO): 1%

Rejane Oliveira (PSTU): 1%

Priscila Voigt (UP): 0%

Indecisos: 31%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Nas simulações de segundo turno, persiste o impasse entre lulismo e bolsonarismo na liderança. Juliana Brizola e Luciano Zucco empatam entre si, por 35% a 31% das intenções de voto gaúchos — ambos venceriam Gabriel Souza por margens de até 15 pontos percentuais.

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Governador — Rio Grande do Sul — 2º turno (cenário 1)

Juliana Brizola (PDT): 35%

Luciano Zucco (PL): 31%

Indecisos: 21%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Governador — Rio Grande do Sul — 2º turno (cenário 2)

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Juliana Brizola (PDT): 35%

Gabriel Souza (MDB): 20%

Indecisos: 26%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Governador — Rio Grande do Sul — 2º turno (cenário 3)

Luciano Zucco (PL): 32%

Gabriel Souza (MDB): 20%

Indecisos: 28%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 64 municípios do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código RS-04790/2026.