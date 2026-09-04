Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nas regiões brasileiras, segundo pesquisa Datafolha

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Pesquisa Datafolha aponta a consolidação dos apoios regionais de Lula e Flávio Bolsonaro a um mês das eleições de 2026. Lula mantém liderança forte no Nordeste, enquanto Flávio avança no Sul. No Sudeste, o placar inverte, e Norte/Centro-Oeste seguem em empate técnico, mostrando um cenário eleitoral polarizado.

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A um mês das eleições federais de 2026, os dois principais candidatos da corrida ao Planalto — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — vêm consolidando o apoio da população em seus tradicionais redutos eleitorais pelo Brasil. O recorte regional da pesquisa nacional Datafolha foi divulgado nesta sexta-feira, 4.

No Nordeste, Lula tem 53% das intenções de voto no primeiro turno — a soma representa o maior percentual de apoio ao petista entre todos os recortes por região, idade, escolaridade, gênero, renda e religião. A pontuação do presidente é a mesma observada na pesquisa Datafolha anterior, publicada há duas semanas, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 25% para 22% entre os nordestinos.

Já na região Sul, o movimento é inverso: Flávio Bolsonaro cresceu de 38% para 44% das intenções de voto, ao passo que Lula recuou de 33% para 25%. O avanço do “Zero Um” consolida sua liderança sobre o presidente entre os sulistas, desfazendo o empate técnico que havia sido registrado na sondagem de agosto.

Nas demais regiões, permanece o impasse que já vinha sendo indicado nas pesquisas anteriores. No Sudeste, Lula tem 36% no primeiro turno ante 34% de Flávio Bolsonaro, invertendo o placar de 36% para o “Zero Um” e 33% para o petista marcado há duas semanas.

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No Norte e Centro-Oeste, Flávio Bolsonaro avançou de 35% para 39% e Lula ficou com os mesmos 33% de agosto — as regiões são agrupadas no levantamento para manter a proporcionalidade da população. Assim como na região Sudeste, o cenário configura empate técnico dentro da margem de erro estimada pelo Datafolha para os recortes regionais.

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A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 125 municípios brasileiros nos dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro para os resultados gerais é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03669/2026.