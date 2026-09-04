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Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nas regiões brasileiras, segundo pesquisa Datafolha

Principais candidatos da corrida presidencial mantêm força em seus tradicionais redutos eleitorais, indica pesquisa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h12 | Atualizado em 4 set 2026, 20h03
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A um mês das eleições federais de 2026, os dois principais candidatos da corrida ao Planalto — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — vêm consolidando o apoio da população em seus tradicionais redutos eleitorais pelo Brasil. O recorte regional da pesquisa nacional Datafolha foi divulgado nesta sexta-feira, 4.

No Nordeste, Lula tem 53% das intenções de voto no primeiro turno — a soma representa o maior percentual de apoio ao petista entre todos os recortes por região, idade, escolaridade, gênero, renda e religião. A pontuação do presidente é a mesma observada na pesquisa Datafolha anterior, publicada há duas semanas, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 25% para 22% entre os nordestinos.

Já na região Sul, o movimento é inverso: Flávio Bolsonaro cresceu de 38% para 44% das intenções de voto, ao passo que Lula recuou de 33% para 25%. O avanço do “Zero Um” consolida sua liderança sobre o presidente entre os sulistas, desfazendo o empate técnico que havia sido registrado na sondagem de agosto.

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Nas demais regiões, permanece o impasse que já vinha sendo indicado nas pesquisas anteriores. No Sudeste, Lula tem 36% no primeiro turno ante 34% de Flávio Bolsonaro, invertendo o placar de 36% para o “Zero Um” e 33% para o petista marcado há duas semanas.

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No Norte e Centro-Oeste, Flávio Bolsonaro avançou de 35% para 39% e Lula ficou com os mesmos 33% de agosto — as regiões são agrupadas no levantamento para manter a proporcionalidade da população. Assim como na região Sudeste, o cenário configura empate técnico dentro da margem de erro estimada pelo Datafolha para os recortes regionais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A pesquisa Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 125 municípios brasileiros nos dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro para os resultados gerais é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03669/2026.

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