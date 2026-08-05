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Brasil

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro ao Planalto, segundo pesquisa Quaest

Dentro da margem de erro, vantagem do petista sobre o senador chega a 1 ponto no segundo turno, indica levantamento publicado nesta quarta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h45
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro ao Planalto, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os demais adversários em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Os resultados da nova pesquisa nacional Genial/Quaest foram divulgados nesta quarta-feira, 5.

No primeiro turno, Lula aparece em primeiro lugar com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 30% do eleitorado. A diferença de 9 pontos percentuais em agosto é mais estreita do que era em julho, quando chegou a 12 pontos — no limite da margem de erro, o petista tem 5 pontos de dianteira sobre o senador na primeira rodada de votação.

Entre os dez demais presidenciáveis, seis empatam tecnicamente na terceira posição, variando de 1% a 4% dos eleitores em todo o Brasil. Outros quatro nomes não pontuaram na pesquisa e aparecem com 0% dos votos.

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Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Flávio, Caiado e Renan têm desempenho tecnicamente igual contra Lula no 2º turno

Em todas as simulações de segundo turno, Lula aparece na liderança da pesquisa, oscilando de 44% a 46% das intenções de voto nacionais.

A disputa mais acirrada ocorre entre Lula e Flávio Bolsonaro. Neste cenário, o petista lidera por 5 pontos percentuais, em números absolutos, mas cai a apenas 1 ponto de vantagem se considerados os limites da margem de erro.

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Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
  • Indecisos: 4%

Nos outros cenários de segundo turno, chamam à atenção os desempenhos do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que teria 37% dos votos contra Lula, e do ativista Renan Santos (Missão), que aparece com 35% do eleitorado. Descontando a margem de erro, Caiado e Santos teriam, tecnicamente, a mesma força que Flávio Bolsonaro em confronto direto contra o presidente.

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Já 0 ex-governador Romeu Zema (Novo) teria o desempenho mais modesto, em eventual segundo turno contra Lula, dentre os quatro principais presidenciáveis da oposição. Na simulação de enfrentamento direto, o petista supera o rival mineiro por 8 a 12 pontos percentuais.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

  • Lula (PT): 46%
  • Romeu Zema (Novo): 34%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%
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Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
  • Indecisos: 4%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

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  • Lula (PT): 45%
  • Renan Santos (Missão): 35%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-06591/2026.

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