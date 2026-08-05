Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro ao Planalto, segundo pesquisa Quaest
Dentro da margem de erro, vantagem do petista sobre o senador chega a 1 ponto no segundo turno, indica levantamento publicado nesta quarta
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os demais adversários em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Os resultados da nova pesquisa nacional Genial/Quaest foram divulgados nesta quarta-feira, 5.
No primeiro turno, Lula aparece em primeiro lugar com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 30% do eleitorado. A diferença de 9 pontos percentuais em agosto é mais estreita do que era em julho, quando chegou a 12 pontos — no limite da margem de erro, o petista tem 5 pontos de dianteira sobre o senador na primeira rodada de votação.
Entre os dez demais presidenciáveis, seis empatam tecnicamente na terceira posição, variando de 1% a 4% dos eleitores em todo o Brasil. Outros quatro nomes não pontuaram na pesquisa e aparecem com 0% dos votos.
Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Indecisos: 10%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
Flávio, Caiado e Renan têm desempenho tecnicamente igual contra Lula no 2º turno
Em todas as simulações de segundo turno, Lula aparece na liderança da pesquisa, oscilando de 44% a 46% das intenções de voto nacionais.
A disputa mais acirrada ocorre entre Lula e Flávio Bolsonaro. Neste cenário, o petista lidera por 5 pontos percentuais, em números absolutos, mas cai a apenas 1 ponto de vantagem se considerados os limites da margem de erro.
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
- Indecisos: 4%
Nos outros cenários de segundo turno, chamam à atenção os desempenhos do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que teria 37% dos votos contra Lula, e do ativista Renan Santos (Missão), que aparece com 35% do eleitorado. Descontando a margem de erro, Caiado e Santos teriam, tecnicamente, a mesma força que Flávio Bolsonaro em confronto direto contra o presidente.
Já 0 ex-governador Romeu Zema (Novo) teria o desempenho mais modesto, em eventual segundo turno contra Lula, dentre os quatro principais presidenciáveis da oposição. Na simulação de enfrentamento direto, o petista supera o rival mineiro por 8 a 12 pontos percentuais.
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 34%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
- Indecisos: 4%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)
- Lula (PT): 45%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-06591/2026.