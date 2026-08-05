Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro ao Planalto, segundo pesquisa Quaest

Ler Resumo





Lula mantém a liderança na corrida presidencial, de acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest. Ele aparece com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 30% de Flávio Bolsonaro, com a diferença diminuindo. Em cenários de segundo turno, o petista também lidera, enfrentando Flávio em disputa mais acirrada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os demais adversários em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Os resultados da nova pesquisa nacional Genial/Quaest foram divulgados nesta quarta-feira, 5.

No primeiro turno, Lula aparece em primeiro lugar com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 30% do eleitorado. A diferença de 9 pontos percentuais em agosto é mais estreita do que era em julho, quando chegou a 12 pontos — no limite da margem de erro, o petista tem 5 pontos de dianteira sobre o senador na primeira rodada de votação.

Entre os dez demais presidenciáveis, seis empatam tecnicamente na terceira posição, variando de 1% a 4% dos eleitores em todo o Brasil. Outros quatro nomes não pontuaram na pesquisa e aparecem com 0% dos votos.

Presidente — Nacional — 1º turno (cenário único)

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Flávio, Caiado e Renan têm desempenho tecnicamente igual contra Lula no 2º turno

Em todas as simulações de segundo turno, Lula aparece na liderança da pesquisa, oscilando de 44% a 46% das intenções de voto nacionais.

A disputa mais acirrada ocorre entre Lula e Flávio Bolsonaro. Neste cenário, o petista lidera por 5 pontos percentuais, em números absolutos, mas cai a apenas 1 ponto de vantagem se considerados os limites da margem de erro.

Continua após a publicidade

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 4%

Nos outros cenários de segundo turno, chamam à atenção os desempenhos do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que teria 37% dos votos contra Lula, e do ativista Renan Santos (Missão), que aparece com 35% do eleitorado. Descontando a margem de erro, Caiado e Santos teriam, tecnicamente, a mesma força que Flávio Bolsonaro em confronto direto contra o presidente.

Continua após a publicidade

Já 0 ex-governador Romeu Zema (Novo) teria o desempenho mais modesto, em eventual segundo turno contra Lula, dentre os quatro principais presidenciáveis da oposição. Na simulação de enfrentamento direto, o petista supera o rival mineiro por 8 a 12 pontos percentuais.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Continua após a publicidade

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Indecisos: 4%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

Continua após a publicidade

Lula (PT): 45%

Renan Santos (Missão): 35%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-06591/2026.