Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro a quatro meses da eleição, segundo pesquisa BTG/Nexus

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A pesquisa BTG/Nexus revela que Lula lidera a corrida presidencial de 2026 com 42% no 1º turno e 49% no 2º, à frente de Flávio Bolsonaro, que marca 33% e 43%, respectivamente. O petista consolidou uma vantagem de 9 pontos no 1º turno e desfez o empate técnico no 2º. Veja os detalhes dos cenários.

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A menos de quatro meses da eleição presidencial de 2026, que começa em 4 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 42% das intenções de voto contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno. A nova pesquisa BTG/Nexus foi divulgada nesta segunda-feira, 15.

No principal cenário, Lula cresceu 2 pontos percentuais desde a pesquisa BTG/Nexus publicada em maio, enquanto Flávio Bolsonaro recuou 2 pontos percentuais. No primeiro turno de votação, o petista acumula 9 pontos percentuais (pp) de vantagem sobre o rival de direita.

Presidente — 1º turno (cenário 1)

Lula (PT): 42% (era 40%)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (era 35%)

Renan Santos (Missão): 4% (era 3%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (era 5%)

Romeu Zema (Novo): 2% (era 4%)

Outros*: 6% (era 4%)

Nenhum/Branco/Nulo: 5% (era 7%)

NS/NR: 3% (era 2%)

*Soma entre Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza)

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Em cenário alternativo, sem os nomes de Barbosa, Cury, Aécio e Daciolo, Lula chega a 43% e Flávio fica com 34% das intenções de voto. Também nesta simulação, a dianteira do petista é de 9 pontos em relação ao senador.

Presidente — 1º turno (cenário 2)

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Lula (PT): 43% (era 41%)

Flávio Bolsonaro (PL): 34% (era 35%)

Renan Santos (Missão): 5% (era 4%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (era 5%)

Romeu Zema (Novo): 3% (era 4%)

Joaquim Barbosa (DC): 3% (era 3%)

Nenhum/Branco/Nulo: 6% (era 6%)

NS/NR: 2% (era 2%)

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Já no segundo turno, Lula cresceu 2 pontos e chegou a 49% do eleitorado, ao passo que Flávio ficou estável em 43% em relação à pesquisa de maio. Esta é a primeira vez, na série histórica da BTG/Nexus, em que o petista desfaz o empate técnico e aparece na liderança absoluta na corrida presidencial com 6 pontos de vantagem.

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Lula também encabeça a disputa em eventual confronto direto contra os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD). O atual presidente varia de 48% a 49% nestas simulações, enquanto o mineiro avançou um ponto (para 39%) e o goiano recuou um ponto (para 39%).

Presidente — 2º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 49% (era 47%)

Flávio Bolsonaro (PL): 43% (era 43%)

Nenhum/Branco/Nulo: 8% (era 9%)

NS/NR: 1% (era 1%)

Presidente — 2º turno (cenário 2)

Lula (PT): 49% (era 49%)

Romeu Zema (Novo): 39% (era 38%)

Nenhum/Branco/Nulo: 11% (era 11%)

NS/NR: 1% (era 2%)

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Presidente — 2º turno (cenário 3)

Lula (PT): 48% (era 46%)

Ronaldo Caiado (PSD): 39% (era 40%)

Nenhum/Branco/Nulo: 11% (era 12%)

NS/NR: 2% (era 1%)

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.017 eleitores em todo o Brasil entre os dias 12 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-06645/2026.