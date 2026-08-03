Como está a disputa entre Jerônimo e ACM Neto pelo governo da Bahia, segundo o Paraná Pesquisas

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ACM Neto (União Brasil) está à frente de Jerônimo Rodrigues (PT) na corrida pelo governo da Bahia, segundo nova pesquisa Paraná Pesquisas. O ex-prefeito lidera tanto no primeiro (48,9% a 38,7%) quanto no segundo turno (50,9% a 40%). Jerônimo Rodrigues também aparece com a maior rejeição entre os candidatos.

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O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera contra o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em primeiro e segundo turno na corrida pelo Executivo baiano. O novo levantamento Paraná Pesquisas foi divulgado nesta segunda-feira, 3.

No primeiro turno, ACM Neto tem 48,9% das intenções de voto contra 38,7% de Jerônimo Rodrigues. No limite da margem de erro, a vantagem do ex-prefeito sobre o governador petista varia de 4,8 a 10,2 pontos percentuais (pp).

Na terceira posição, tecnicamente empatados, aparecem os candidatos Ronaldo Mansur (PSOL), militante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST); o sindicalista Aroldo Félix (UP); e o empresário José Estêvão (DC). Votos brancos, nulos e inválidos representam 7% do total, e outros 4,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à sondagem.

Governador — Bahia — 1º turno (cenário único)

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ACM Neto (União Brasil): 48,9%

Jerônimo Rodrigues (PT): 38,7%

Ronaldo Mansur (PSOL): 0,7%

Aroldo Félix (UP): 0,1%

José Estêvão (DC): 0,1%

Não sabe/Não opinou: 4,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,0%

No segundo turno, ACM Neto soma 50,9% do eleitorado baiano ante 40% de Jerônimo Rodrigues, o que equivale a uma dianteira de 5,5 a 10,9 pontos.

Governador — Bahia — 2º turno (cenário único)

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ACM Neto (União Brasil): 50,9%

Jerônimo Rodrigues (PT): 40,0%

Não sabe/não opinou: 2,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%

Ainda conforme a sondagem publicada nesta segunda-feira, Jerônimo Rodrigues encabeça o ranking de rejeição eleitoral na Bahia, considerado inviável por 41% do eleitorado estadual. O governador é seguido por ACM Neto, que é rejeitado por 28,2% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas.

Governador — Bahia — Rejeição eleitoral*

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Jerônimo Rodrigues (PT): 41,0%

ACM Neto (União Brasil): 28,2%

Ronaldo Mansur (PSOL): 14,4%

Aroldo Félix (UP): 13,6%

José Estêvão (DC): 12,0%

Não sabe/Não opinou: 10,9%

Poderia votar em todos: 8,6%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia citar até dois candidatos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores em 60 municípios da Bahia entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-03043/2026.