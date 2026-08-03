Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Brasil

Como está a disputa entre Jerônimo e ACM Neto pelo governo da Bahia, segundo o Paraná Pesquisas

Ex-prefeito mantém liderança em 1º e 2º turno e governador encabeça a lista de rejeição eleitoral, indica levantamento publicado nesta segunda-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 3 ago 2026, 08h38
HERANÇAS - ACM Neto e Jerônimo: representantes de grupos hegemônicos voltam a duelar na Bahia
ACM Neto e Jerônimo Rodrigues (@acmneto/Facebook; Feijão Almeida/GOVBA/.)
Continua após publicidade
Como está a disputa entre Jerônimo e ACM Neto pelo governo da Bahia, segundo o Paraná Pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera contra o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em primeiro e segundo turno na corrida pelo Executivo baiano. O novo levantamento Paraná Pesquisas foi divulgado nesta segunda-feira, 3.

No primeiro turno, ACM Neto tem 48,9% das intenções de voto contra 38,7% de Jerônimo Rodrigues. No limite da margem de erro, a vantagem do ex-prefeito sobre o governador petista varia de 4,8 a 10,2 pontos percentuais (pp).

Na terceira posição, tecnicamente empatados, aparecem os candidatos Ronaldo Mansur (PSOL), militante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST); o sindicalista Aroldo Félix (UP); e o empresário José Estêvão (DC). Votos brancos, nulos e inválidos representam 7% do total, e outros 4,4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à sondagem.

Siga

Governador — Bahia — 1º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • ACM Neto (União Brasil): 48,9%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 38,7%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 0,7%
  • Aroldo Félix (UP): 0,1%
  • José Estêvão (DC): 0,1%
  • Não sabe/Não opinou: 4,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7,0%

No segundo turno, ACM Neto soma 50,9% do eleitorado baiano ante 40% de Jerônimo Rodrigues, o que equivale a uma dianteira de 5,5 a 10,9 pontos.

Governador — Bahia — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • ACM Neto (União Brasil): 50,9%
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 40,0%
  • Não sabe/não opinou: 2,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,1%

Ainda conforme a sondagem publicada nesta segunda-feira, Jerônimo Rodrigues encabeça o ranking de rejeição eleitoral na Bahia, considerado inviável por 41% do eleitorado estadual. O governador é seguido por ACM Neto, que é rejeitado por 28,2% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas.

Governador — Bahia — Rejeição eleitoral*

Continua após a publicidade
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 41,0%
  • ACM Neto (União Brasil): 28,2%
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 14,4%
  • Aroldo Félix (UP): 13,6%
  • José Estêvão (DC): 12,0%
  • Não sabe/Não opinou: 10,9%
  • Poderia votar em todos: 8,6%

*A soma dos percentuais ultrapassa 100%, uma vez que cada entrevistado poderia citar até dois candidatos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores em 60 municípios da Bahia entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-03043/2026.

Publicidade
TAGS:
ACM Neto
Bahia
Jerônimo Rodrigues
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).