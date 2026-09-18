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Como está a disputa entre Ciro e Elmano pelo governo do Ceará, segundo o Paraná Pesquisas

Ex-governador lidera com vantagem acirrada dentro da margem de erro, indica levantamento publicado nesta sexta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 16h47 | Atualizado em 18 set 2026, 20h25
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB); e o governador Elmano de Freitas (PT) (Redes sociais/Reprodução)
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A pouco mais de duas semanas das eleições estaduais de 2026, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Ceará com vantagem acirrada contra o atual governador Elmano de Freitas (PT). O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi divulgado nesta sexta-feira, 18.

No primeiro turno, Ciro Gomes tem 47,4% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas, que tem 39,9%. Considerando a margem de erro de 2,7 pontos percentuais (pp), a vantagem do ex-governador sobre o atual chefe do Executivo cearense varia de 2,1 a 7,5 pontos.

Em seguida, tecnicamente empatados na terceira posição, aparecem os candidatos Delegado Huggo (Missão), Zé Batista (PSTU), Vera Lúcia (Novo), Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO) e Serley Leal (UP), que somam 2,7% do eleitorado total. Votos brancos e nulos representam 5,3% dos eleitores, e outros 4,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Ceará — 1º turno

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  • Ciro Gomes (PSDB): 47,4%
  • Elmano de Freitas (PT): 39,9%
  • Delegado Huggo (Missão): 1,3%
  • Zé Batista (PSTU): 0,5%
  • Vera Lúcia (Novo): 0,4%
  • Danilo Soares (Democrata): 0,3%
  • Ieri Braga (PCO): 0,1%
  • Serley Leal (UP): 0,1%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,3%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,7%

No segundo turno, Ciro Gomes mantém a vantagem sobre Elmano de Freitas, também por diferença apertada. Na simulação de confronto direto, o tucano aparece com 50,4% das intenções de voto ante 42,4% do petista, o equivalente a uma distância de 2,6 a 8 pontos percentuais no limite da margem de erro.

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Na comparação com o levantamento Paraná Pesquisas publicado em janeiro de 2026, Elmano avançou 5,2 pontos na simulação de segundo turno, enquanto Ciro oscilou 1,5 ponto para baixo no mesmo período.

Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)

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  • Ciro Gomes (PSDB): 50,4%
  • Elmano de Freitas (PT): 42,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 4,7%
  • Não sabe/ Não opinou: 2,4%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores em 58 municípios do Ceará entre os dias 15 e 17 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-04259/2026.

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