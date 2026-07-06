Como está a disputa eleitoral em Goiás, segundo o Paraná Pesquisas

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera a disputa pela reeleição em 2026, com 44,4% das intenções de voto, contra 25,4% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). O levantamento eleitoral foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 6.

Eleito vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (PSD) em 2022, Vilela assumiu o governo de Goiás em março deste ano após a renúncia do titular para disputar a eleição presidencial. Perillo, por sua vez, comandou o Executivo goiano por quatro mandatos entre 1999 e 2018.

O senador Wilder Morais (PL) fica na terceira posição da disputa, com 11,5% do eleitorado. Na sequência, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), com 3,3%, e o ex-vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1,1% das intenções de voto.

Governador (cenário único)

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Daniel Vilela (MDB): 44,4%

Marconi Perillo (PSDB): 25,4%

Wilder Morais (PL): 11,5%

Luis Cesar Bueno (PT): 3,3%

Telêmaco Brandão (Novo): 1,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/não opinou: 5,5%

Gracinha Caiado e Vanderlan são favoritos ao Senado

Já a corrida ao Senado por Goiás é liderada por dois aliados próximos do ex-governador Ronaldo Caiado: Gracinha Caiado (União Brasil), sua esposa e ex-primeira-dama do estado, que tem 35,1% das intenções de voto, e Vanderlan Cardoso (PSD), senador candidato à reeleição, que aparece com 25,8% do eleitorado.

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Senador (cenário único)*

Gracinha Caiado (União Brasil): 35,1%

Vanderlan (PSD): 25,8%

Gustavo Gayer (PL): 21,2%

Dr. Zacharias Calil (MDB): 19,8%

Gustavo Mendanha (PRD): 15,5%

Delegado Humberto Teófilo (Novo): 13,4%

Professor Marcelo Moreira (PSOL): 6,6%

Cintia Dias (PSOL): 6,2%

Humberto Chaves (PSOL): 3,3%

Oséias Varão (PL): 2,1%

Iure Castro (Cidadania): 1,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,8%

Não sabe/ não opinou: 6,2%

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*A soma dos percentuais supera 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores em 61 municípios de Goiás entre os dias 3 e 5 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,8 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-01366/2026.