Como está a disputa eleitoral em Goiás, segundo o Paraná Pesquisas
Aliados de Caiado são favoritos ao governo do estado e ao Senado, indica levantamento divulgado nesta segunda-feira
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera a disputa pela reeleição em 2026, com 44,4% das intenções de voto, contra 25,4% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). O levantamento eleitoral foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 6.
Eleito vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (PSD) em 2022, Vilela assumiu o governo de Goiás em março deste ano após a renúncia do titular para disputar a eleição presidencial. Perillo, por sua vez, comandou o Executivo goiano por quatro mandatos entre 1999 e 2018.
O senador Wilder Morais (PL) fica na terceira posição da disputa, com 11,5% do eleitorado. Na sequência, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), com 3,3%, e o ex-vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1,1% das intenções de voto.
Governador (cenário único)
- Daniel Vilela (MDB): 44,4%
- Marconi Perillo (PSDB): 25,4%
- Wilder Morais (PL): 11,5%
- Luis Cesar Bueno (PT): 3,3%
- Telêmaco Brandão (Novo): 1,1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%
- Não sabe/não opinou: 5,5%
Gracinha Caiado e Vanderlan são favoritos ao Senado
Já a corrida ao Senado por Goiás é liderada por dois aliados próximos do ex-governador Ronaldo Caiado: Gracinha Caiado (União Brasil), sua esposa e ex-primeira-dama do estado, que tem 35,1% das intenções de voto, e Vanderlan Cardoso (PSD), senador candidato à reeleição, que aparece com 25,8% do eleitorado.
Senador (cenário único)*
- Gracinha Caiado (União Brasil): 35,1%
- Vanderlan (PSD): 25,8%
- Gustavo Gayer (PL): 21,2%
- Dr. Zacharias Calil (MDB): 19,8%
- Gustavo Mendanha (PRD): 15,5%
- Delegado Humberto Teófilo (Novo): 13,4%
- Professor Marcelo Moreira (PSOL): 6,6%
- Cintia Dias (PSOL): 6,2%
- Humberto Chaves (PSOL): 3,3%
- Oséias Varão (PL): 2,1%
- Iure Castro (Cidadania): 1,5%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,8%
- Não sabe/ não opinou: 6,2%
*A soma dos percentuais supera 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos
O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores em 61 municípios de Goiás entre os dias 3 e 5 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,8 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-01366/2026.