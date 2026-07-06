🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Como está a disputa eleitoral em Goiás, segundo o Paraná Pesquisas

Aliados de Caiado são favoritos ao governo do estado e ao Senado, indica levantamento divulgado nesta segunda-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 08h51 | Atualizado em 6 jul 2026, 10h13
Montagem de dois homens brancos, ambos com microfones. À esquerda, um homem de cabelo escuro com reflexos roxos, camisa azul, boca aberta em canto, sobre fundo verde-limão. À direita, um homem de cabelo escuro, camisa listrada rosa e branca, boca levemente aberta, sobre fundo azul
O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB); e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Como está a disputa eleitoral em Goiás, segundo o Paraná Pesquisas Priorize VEJA no Google

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera a disputa pela reeleição em 2026, com 44,4% das intenções de voto, contra 25,4% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). O levantamento eleitoral foi divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 6.

Eleito vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (PSD) em 2022, Vilela assumiu o governo de Goiás em março deste ano após a renúncia do titular para disputar a eleição presidencial. Perillo, por sua vez, comandou o Executivo goiano por quatro mandatos entre 1999 e 2018.

O senador Wilder Morais (PL) fica na terceira posição da disputa, com 11,5% do eleitorado. Na sequência, tecnicamente empatados dentro da margem de erro, aparecem o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT), com 3,3%, e o ex-vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1,1% das intenções de voto.

Governador (cenário único)

Siga
Continua após a publicidade
  • Daniel Vilela (MDB): 44,4%
  • Marconi Perillo (PSDB): 25,4%
  • Wilder Morais (PL): 11,5%
  • Luis Cesar Bueno (PT): 3,3%
  • Telêmaco Brandão (Novo): 1,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%
  • Não sabe/não opinou: 5,5%

Gracinha Caiado e Vanderlan são favoritos ao Senado

Já a corrida ao Senado por Goiás é liderada por dois aliados próximos do ex-governador Ronaldo Caiado: Gracinha Caiado (União Brasil), sua esposa e ex-primeira-dama do estado, que tem 35,1% das intenções de voto, e Vanderlan Cardoso (PSD), senador candidato à reeleição, que aparece com 25,8% do eleitorado.

Continua após a publicidade

Senador (cenário único)*

  • Gracinha Caiado (União Brasil): 35,1%
  • Vanderlan (PSD): 25,8%
  • Gustavo Gayer (PL): 21,2%
  • Dr. Zacharias Calil (MDB): 19,8%
  • Gustavo Mendanha (PRD): 15,5%
  • Delegado Humberto Teófilo (Novo): 13,4%
  • Professor Marcelo Moreira (PSOL): 6,6%
  • Cintia Dias (PSOL): 6,2%
  • Humberto Chaves (PSOL): 3,3%
  • Oséias Varão (PL): 2,1%
  • Iure Castro (Cidadania): 1,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,8%
  • Não sabe/ não opinou: 6,2%
Continua após a publicidade

*A soma dos percentuais supera 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.300 eleitores em 61 municípios de Goiás entre os dias 3 e 5 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,8 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código GO-01366/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Goiás
Maquiavel
Marconi Perillo
Pesquisas Eleitorais
Ronaldo Caiado
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).