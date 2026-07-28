Como era rotina dos adolescentes explorados em carvoaria clandestina em Duque de Caxias

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 27, os dois proprietários de uma carvoaria clandestina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde adolescentes eram submetidos a condições insalubres de trabalho. Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) haviam se destinado ao local para averiguar informações sobre o funcionamento irregular de uma carvoaria que causava danos ambientais na região.

Foi então que os policiais descobriram que a unidade desrespeitava normas ambientais e trabalhistas. Segundo a corporação, três adolescentes atuavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção. Ou seja, estavam expostos à fumaça, fuligem, poeira, calor intenso e aos gases provenientes da carbonização da madeira. O ambiente também era “insalubre e nocivo à saúde”, de acordo com a Polícia Civil.

Os agentes da DPMA constataram que a carvoaria descumpria diversas exigências previstas nas licenças ambientais, parte de “uma série de irregularidades na operação do empreendimento”, acrescentou a corporação. Os donos do local, situado na Vila Santa Alice, foram conduzidos à unidade e autuados em flagrante. Investigações seguem em andamento.