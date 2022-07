Como enfermeiras planejaram flagrante de anestesista que estuprou grávida

A aplicação de superdosagem de medicamentos em pacientes e o comportamento estranho, como encobrir o rosto das mulheres, do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, acusado de estuprar grávidas durante o parto, foram fundamentais para chamar a atenção de cinco enfermeiras e um enfermeiro no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira, 12, os funcionários, que filmaram os abusos sexuais do médico, prestaram depoimento, aos quais Veja teve acesso, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Um deles revelou que Quintella sequer monitorava os sinais vitais das grávidas através dos monitores eletrônicos. Geralmente, após o nascimento do bebê, o médico ainda solicitava a saída do acompanhante do leito sob o argumento de que a mulher estava com náuseas para aplicar novas drogas e “apagar a paciente”, revelou um dos funcionários.

De acordo com o relato de um técnico de enfermagem, o anestesista usava ainda uma espécie de capote cirúrgico para fazer uma “cortina” que impedia que a equipe pudesse ver a parte superior da paciente. O que reforçou as suspeitas do grupo que decidiu ficar de olho. “O Giovanni ficava muito próximo a cabeça das pacientes, sempre em pé, agindo de forma estranha. As pacientes saiam sempre da cirurgia muito dopadas, o que dificultava até a amamentação”, afirmou outra enfermeira ouvida pela polícia.

No domingo, dia 10, após a segunda cesariana, os funcionários decidiram então montar um flagrante para o médico e filmar o trabalho de parto com o auxílio de um telefone celular. Assim, eles conseguiram flagrar o ato sexual praticado pelo anestesista contra a mulher que acabara de ter um bebê. As imagens revelaram que o médico começou a mexer na cabeça da paciente, tirou o pênis da calça e o colocou na boca da mulher. “Ele ainda ficava empurrando a cabeça da vítima em movimento de ‘vai e vem’, de forma sutil. No vídeo ainda parece ter ejaculado na paciente e em seguida limpa o rosto dela, o pênis e joga o papel na lixeira”, revelou outra funcionária.

Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável cuja pena chega a 15 anos de prisão. Ele é investigado por ter praticado ainda outros cinco estupros. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que abriu um procedimento ético-disciplinar que pode resultar na cassação do profissional e, de imediato, suspendeu o médico devido à gravidade do caso.

