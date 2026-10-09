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Para onde vão os votos de Caiado, Cury e Renan Santos no 2º turno, segundo AtlasIntel

Lula e Flávio Bolsonaro levaram 92% dos votos válidos no primeiro turno; entre aqueles que votaram nulo, um terço pretendem anular novamente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 12h59 | Atualizado em 9 out 2026, 13h04
Renan Santos, Ronaldo Caiado and Augusto Cury, candidates for President of Brazil, debate on TV Bandeirantes (Band TV) in Sao Paulo, Brazil, on August 23, 2026. (Photo by Saulo Dias/NurPhoto via Getty Images)
Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) durante o debate da Band (Saulo Dias/NurPhoto/Getty Images)
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Para onde vão os votos de Caiado, Cury e Renan Santos no 2º turno, segundo AtlasIntel Priorize VEJA no Google

Uma nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg publicada nesta sexta-feira, 9, indica quem deve herdar no segundo turno os votos que foram para Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e outros candidatos derrotados na primeira rodada.

Somados, os dez candidatos que se apresentavam como alternativas tiveram menos de 8% dos votos válidos no primeiro turno. Acima de 2% do total ficaram apenas Cury (2,89%), Santos (2,24%) e Caiado (2,18%).

Conforme a pesquisa, Flávio Bolsonaro é o atual favorito entre os eleitores de Ronaldo Caiado e Renan Santos. Lula, até o momento, é a escolha preferida entre aqueles que votaram em Augusto Cury.

Eleitores de Augusto Cury (Avante)

Siga
  • Flávio Bolsonaro: 38,9%
  • Lula: 50,4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 10,7%
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Eleitores de Renan Santos (Missão)

  • Flávio Bolsonaro: 40,3%
  • Lula: 28,1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 31,6%
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Eleitores de Ronaldo Caiado (PSD)

  • Flávio Bolsonaro: 54,9%
  • Lula: 26,9%
  • Branco/Nulo/Não sei: 18,2%
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Dos mais de 125 milhões de eleitores que compareceram às urnas no último domingo, 4, apenas 9,3 milhões votaram em um candidato presidencial que não Flávio Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 6 milhões votaram nulo ou em branco, e 33,5 milhões de eleitores registrados decidiram não votar.

Entre os eleitores dos sete demais presidenciáveis, 83% afirmam que votarão em Flávio Bolsonaro na segunda rodada. Lula, por sua vez, é citado por 63% daqueles que não compareceram à votação. Entre o eleitorado que votou nulo ou branco no primeiro turno, 46% declaram voto em Flávio e 31% devem anular novamente no domingo, 25.

Eleitores de outros candidatos

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  • Flávio Bolsonaro: 83,4%
  • Lula: 14,8%
  • Branco/Nulo/Não sei: 1,9%

Eleitor que votou branco/nulo

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  • Flávio Bolsonaro: 46,2%
  • Lula: 22,5%
  • Branco/Nulo/Não sei: 31,2%

Eleitor que não votou (abstenções)

  • Flávio Bolsonaro: 21,8%
  • Lula: 63,1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 15,1%

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.026 eleitores em todo o Brasil entre os dias 3 e 10 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03663/2026.

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TAGS:
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