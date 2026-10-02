Como Daniel Vorcaro bancou a ‘melhor festa do mundo’ para Yasmin Brunet em São Paulo

Era um início de tarde de abril de 2024, quando o celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, recebeu uma mensagem da modelo Yasmin Brunet.

“Oieee… Tudo bem? Tá por aí?”, escreveu Yasmin.

“Oi, tudo bem? Ótimo e você”, respondeu Vorcaro dois minutos depois.

“Tambémmmm. Queria ver uma coisa com você. Kkk”, disse a modelo.

“Claro!”, respondeu Vorcaro.

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O banqueiro não sabia, mas começaria, neste dia, uma longa saga envolvendo uma festa de aniversário e uma profusão de pedidos e mensagens de WhatsApp da modelo. O material, encontrado pela Polícia Federal no celular do banqueiro, revela como se deu a preparação do famoso “O Baile da Sereia”, festa de luxo que movimentou o universo dos artistas globais em meados de 2024.

“Quero muito fazer meu aniversário no Rosewood. Festa mesmo. Você deixa eu fazer lá no salão que a Val fez? Queria sua liberação porque aí eu vou atrás dos parceiros pra me ajudarem lá na festa”, disse Yasmin.

“Claro”, respondeu Vorcaro. “Seriam quantas pessoas. Festa é comigo mesmo, esqueceu?” seguiu o banqueiro.

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“Ahahaha… Verdade. Libriano que gosta de uma festaaa”, respondeu Yasmin.

A conversa segue com a modelo perguntando “qual salão” do hotel Vorcaro achava “mais legal” e debatendo sobre quantidade de pessoas. O banqueiro argumenta que a festa, pra ser legal, teria que ser entre 100 a 200 convidados. “Se for mais, acaba não curtindo”, disse.

Yasmin questiona Vorcaro se o espaço já teria estrutura para show. O banqueiro, generoso com a modelo, se oferece para cuidar dos detalhes. “Eu arrumo tudo, né. Me fala o que quer que organizo”, disse.

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Yasmin manda emojis de coração e de uma carinha com olhos marejados e passa as datas que ela gostaria de organizar a festa.

O papo chega, então, nas atrações do evento. “Deixa eu te perguntar. Você que entende de festa. Kkk… Tô vendo umas pessoas pra cantar no niver, mas eles precisam de coisas, tipo mesa de som, sei lá”, diz Yasmin.

Nesse momento, Vorcaro faz uma pausa nos debates sobre a festa para elogiar a modelo. “Nossa, que foto essa (no perfil), hein? Desconcentra tudo”, diz.

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“kkkkk Obrigada”, diz Yasmin, enviando corações e estrelas.

O projeto da festa avança com detalhes de bebidas e comida. Mas os valores envolvidos assustam a modelo.

“Oieeee tudo bem? Ai queria muito fazer no Rosewood, mas a mulher falou que a comida tem que ser menu deles. 🙁 E que bebida de fora paga taxa. Só que não dá pra fechar eles porque, como são umas 300 pessoas, vai dar um absurdo de caro. Tem como não ter essa regra? kkk”, diz Yasmin.

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“Lá não tem como”, diz Vorcaro.

A modelo faz um drama e se mostra triste pelo desfecho. “Aghhh putz 🙁 Tá bom vou ter que ver outro lugar, então, senão vai ser um absurdo de caro, mas obrigada”.

Algo, no entanto, muda. Horas depois, Yasmin retorna já dizendo que tudo será no Rosewood como ela queria. Vorcaro capitaliza a “surpresa”. “Eu resolvo tudo”, diz ao garantir a festa.

Yasmin aproveita para falar com o banqueiro sobre as bandas: “Eu to vendo as atrações pensei no Pedro Sampaio, Ludmila, Veigh… O que você acha?”

Vorcaro responde que “esse departamento” é com a modelo. “Eu cuido de escolher as bebidas e comidas se quiser! Se eu for escolher música, sua turma não vai gostar. Kkk Mas, desse estilo aí, o que mais gosto e já chamei é Dennis”, diz Vorcaro.

Yasmin concorda sobre Dennis e pede o contato do banqueiro para chamar o DJ. “Eu contrato”, diz Vorcaro. A modelo então aproveita. “Você tem o contato da Ludmilla também? Kkkk Porra, vou amar muito. Você é f…”, diz Yasmin.

Depois de todas essas questões, a modelo manda tantas mensagens ao banqueiro sobre iluminação, decoração e leds que Vorcaro parece querer abreviar a novela.

“Aqui, eu faço tudo. Sou bom de organizar. Se quiser toco tudo e vai ficar perfeito, relaxa”, escreve o banqueiro.

“Então… mas não quero te encher o saco”, diz Yasmin.

“Eu gosto tanto de você. De graça. Faço com prazer. Tenho equipe para isso. Se quiser, você não precisa olhar nada. Me fala o que quer. E aparece linda e maravilhosa no dia”, diz Vorcaro.

“Awnnnnn sério. Você é f… sério mesmo!”, diz Yasmin.

Os dias avançam, Vorcaro ainda ensaia uma viagem de última hora com Yasmin para a África e Portugal, mas a modelo recua.

“Dia 11 você vai, né”, pergunta Yasmin.

“Vou, claro. Te agarrar no meio de todo mundo. Você não vê de longe e no escuro não vai nem saber quem foi”, brinca Vorcaro.

“Para de ser louco”, diz Yasmin.

No fim, o famoso “O Baile da Sereia” reuniu vários artistas e virou história.

A lista de convidados contou com participação de colegas da modelo que estiveram no BBB. Entre eles: Wanessa Camargo, Vanessa Lopes, Nizam, Juninho e outros.

A noite teve atrações como Dennis DJ, L7, Gustavo Mioto e Pocah.

Yasmin trocou de figurino várias vezes e viralizou nas redes.

Vorcaro? Não foi ao evento. Teve problemas para resolver em… Brasília.

“Oie. Tudo bem? Nossa, acordei agora. A festa foi BIZARRA! Melhor festa do mundo. Todo mundo falando que foi a melhor festa que já foram na vida. Você tinha que ter ido. Poxaaaa…”, escreveu Yasmin, que depois teve um encontro privado com Vorcaro para colocar a conversa em dia.